Arresti di massa durante le proteste in Myanmar

Domenica la polizia ha sparato gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e spari nella più grande città del Myanmar, in un'altra protesta anti-colpo di stato mentre dozzine di studenti e altri manifestanti sono stati portati via sui camion della polizia.

La violenza è esplosa la mattina presto quando gli studenti di medicina hanno marciato per le strade di Yangon vicino all'incrocio con il centro Hledan, che è diventato il punto di incontro per i manifestanti che si sono poi trasferiti in altre parti della città.

Le immagini hanno mostrato manifestanti in fuga dalla polizia mentre caricavano e residenti che hanno istituito posti di blocco improvvisati per rallentare l'avanzata delle forze dell'ordine. Nelle vicinanze, i residenti hanno implorato la polizia di rilasciare coloro che avevano catturato per strada e hanno spinto sui camion della polizia.

All'inizio della giornata non conoscevamo lo stato delle vittime. Si potevano sentire rumori di spari e quelle che sembravano granate fumogene lanciate tra la folla.

Le forze di sicurezza ora sembrano diventare più aggressive usando la forza e facendo arresti mentre cresce la rivolta popolare contro la presa di potere militare del 1 ° febbraio.

La crisi del Myanmar ha avuto una svolta drammatica sulla scena internazionale durante il fine settimana durante una sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite quando l'ambasciatore del paese presso le Nazioni Unite ha dichiarato la sua fedeltà al governo civile ha estromesso Aung San Suu Kyi e ha invitato il mondo a fare pressione sul militare per rinunciare al potere.

Venerdì l'ambasciatore Kyaw Moe Tun ha detto in un toccante discorso ai colleghi delegati di rappresentare il "governo civile eletto dal popolo" di Aung San Suu Kyi e di sostenere la lotta contro il governo militare.

Sabato l'emittente televisiva di stato del Myanmar MRTV ha trasmesso un annuncio del ministero degli Esteri secondo cui l'ambasciatore era stato licenziato per aver abusato del suo potere e comportarsi male per non aver seguito le istruzioni del governo e per averlo tradito.

Kyaw Moe Tun aveva esortato tutti i paesi a rilasciare dichiarazioni che condannassero fermamente il colpo di stato e a rifiutarsi di riconoscere il regime militare. Ha anche chiesto misure internazionali più forti per porre fine alla violenza delle forze di sicurezza contro manifestanti pacifici.

Sabato sono stati effettuati arresti nelle due più grandi città del Myanmar, Yangon e Mandalay, dove i manifestanti sono scesi in piazza ogni giorno per chiedere pacificamente la restaurazione del governo di Aung San Suu Kyi, compreso il partito della Lega Nazionale. For Democracy ha vinto una schiacciante vittoria elettorale a novembre.

Anche la polizia di Dawei, nel sud-est, e di Monywa, 135 chilometri a nord-ovest di Mandalay, ha usato la forza contro i manifestanti. Le due città, di meno di 200.000 abitanti ciascuna, hanno assistito a grandi manifestazioni.

Quasi 800 persone sarebbero state arrestate dopo il colpo di stato.

La giunta ha detto di aver preso il potere perché le elezioni dello scorso anno sono state segnate da enormi irregolarità. La commissione elettorale prima della presa del potere da parte dell'esercito aveva confutato l'accusa di frode diffusa. La giunta ha licenziato gli ex membri della commissione e ne ha nominati di nuovi, che venerdì hanno annullato i risultati delle elezioni.

