Lavoro : Ferrovie dello Stato assume Capi Stazione diplomati

Recentemente è stato pubblicato sul sito del gruppo Ferrovie dello Stato un annuncio relativo alla selezione dei nuovi dipendenti da assumere nel profilo di Capi Stazione.

Le richieste di partecipazione devono essere inviate per via telematica entro l'8 marzo: per farlo è possibile utilizzare l'apposito modulo sul sito delle Ferrovie dello Stato Italiane, nella sezione “Campagne di ricerca”; cliccando sul profilo professionale che ti interessa, avrai accesso alla scheda di questo profilo univoco: utilizzando il pulsante "candidati" potrai scaricare il tuo curriculum vitae.

Caratteristiche dei compiti da svolgere

Le figure in questione saranno inserite in un contratto di apprendistato professionalizzante e parteciperanno ad una formazione specifica, che le porterà ad acquisire le competenze necessarie per svolgere il ruolo di capostazione. La ricerca riguarda quattro regioni, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Lazio, con particolare riferimento alle città di Roma, Ancona, Genova e Trieste.

I dati utilizzati per questo profilo dovrebbero operare nel campo della regolazione del traffico ferroviario; in particolare, saranno responsabili delle attività di gestione, sorveglianza e coordinamento dei movimenti. Inoltre, verranno utilizzati nel settore relativo alle prestazioni dei treni e all'applicazione degli standard normativi.

Condizioni di partecipazione

Per partecipare alla selezione non è necessario essere in possesso di un diploma, ma è sufficiente un diploma di scuola media superiore.

Altri requisiti contenuti nell'annuncio includono:

età compresa tra 18 e 29 anni;

requisiti fisici disponibili sul sito web del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

possesso della patente di guida B;

residenza nelle seguenti province: Frosinone, Latina, L'Aquila, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Chieti, Fermo, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Teramo, Terni, Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone , Alessandra, Genova, Savona, Imperia.

Il voto ottenuto nel diploma può eventualmente essere considerato un requisito preferenziale.

