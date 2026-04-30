Concorso Polizia di Stato 4400 allievi agenti: requisiti, prove e scadenze per diplomati

Il concorso Polizia di Stato apre 4400 posti per allievi agenti a causa del nuovo bando nazionale. Possono candidarsi diplomati entro i 26 anni con domanda online tramite SPID o CIE entro 30 giorni dalla pubblicazione.

La Polizia di Stato ha avviato una nuova selezione pubblica per reclutare 4.400 allievi agenti. Il bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato ed è rivolto a cittadini italiani interessati a entrare in servizio nel corpo. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato ai concorsi della Pubblica Amministrazione.

Per partecipare è necessario non aver compiuto 26 anni, con possibili estensioni per chi ha svolto servizio militare. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università, oltre al possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili e politici.

La selezione si articola in più fasi. Il primo passaggio consiste in una prova scritta con quesiti a risposta multipla su cultura generale, informatica e lingua inglese. I candidati che superano il test accedono agli accertamenti successivi, che comprendono verifiche fisiche, psichiche e attitudinali.

Tra le prove fisiche obbligatorie sono previste la corsa sui 1000 metri, il salto in alto e le trazioni alla sbarra. Il percorso prosegue con i colloqui attitudinali, necessari per valutare le caratteristiche personali richieste per il ruolo.

Le domande devono essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. L’accesso alla procedura avviene tramite credenziali SPID o Carta di Identità Elettronica. È inoltre richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali.