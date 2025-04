Parcheggio, l'ultimo brano di Francesco Massidda

Si chiama Francesco Massidda e il suo ultimo brano “Parcheggio” racchiude tutta la passione e l'energia che solo un talentuoso cantautore come lui ha da offrire. "Parcheggio" è il primo brano di un progetto musicale ben più ampio e basta un verso per entrare subito nello spirito della canzone:

«Parto e subito c’è coda, e intanto il tempo passa chissà quando arriverò»

Francesco Massidda

“Non è una canzone che si scrive quando si è pienamente felici – commenta Francesco Massidda – nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè “lo stare bene” per davvero, che l’unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo. Il Parcheggio ne è la mia metafora”

Accompagnato da sonorità decise ma armoniose, curate e movimentate, nonché da ritmiche coinvolgenti ed accattivanti, questo artista “popular” – che avevamo lasciato qualche mese fa alle prese con “Aria” - partorisce un singolo che vale la pena di ascoltare, grazie anche agli arrangiamenti del produttore Alessandro Bentivoglio, per Susy Music, e al mixaggio/mastering di Lorenzo Guerrieri, per My Records Studios. Il sound fresco e le liriche energiche, che creano il giusto contrasto con un testo ricco di sentimento, fanno di questo brano un perfetto jolly radiofonico che potrebbe essere tranquillamente collocato tra le nuove uscite del mercato italiano. Insomma, un’ottima scelta per riscaldare gli ascoltatori in attesa delle sorprese musicali che l’artista sta preparando!

Il video è stato ideato e curato da Alessandro Bentivoglio e TripodPhoto.

