Tetsutetsu Tetsutetsu disponibile da oggi in MY HERO ONE’S JUSTICE 2

È anche disponibile per l’acquisto un nuovo Costume Pack, il Villainous Wear Set!

Tetsutetsu Tetsutetsu debutta oggi in MY HERO ONE’S JUSTICE 2 come personaggio DLC. Il suo Quirk gli permette di trasformare la sua pelle in un guscio d’acciaio rendendolo resistente a molti attacchi e aumentando il suo potere distruttivo.

Tetsutetsu Tetsutetsu è il quarto personaggio DLC di MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Ogni personaggio è disponibile nel Season Pass o può essere acquistato separatamente.

