Game Ready: nuovi driver per la GeForce RTX 3060

NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready driver per la GPU GeForce RTX 3060. Questo driver include anche il supporto della demo diOutriders, del DLSS di NVIDIA per Nioh 2 - The Complete Edition e Mount & Blade II: Bannerlord, della tecnologia NVIDIA Reflex sul server di prova diRainbow Six Siege ed infine introduce 25 nuovi settaggi di ottimizzazione che consentono di monitorare e calibrare la GeForce Experience con un singolo clic.

La nuovissima GeForce RTX 3060 – The Ultimate Play

I giocatori che acquisteranno una GeForce RTX 3060, l'ultima arrivata nella famiglia delle GeForce RTX Serie 30in uscita oggi, non vorranno perdersi questo driver. La GPU GeForce RTX 3060 offre fino a 10 volte le prestazioni in ray-tracing rispetto alla GeForce GTX 1060 e il doppio delle prestazioni in rasterizzazione. La nuova GeForce RTX 3060 rappresenta un enorme aggiornamento per i giocatori, offrendo frame rate rapidissimi, una grafica ad alta fedeltà e funzionalità rivoluzionarie come ilray-tracing, il DLSS di NVIDIA e NVIDIA Reflex per i giochi più recenti e più famosi.

La migliore esperienza in Outriders, Nioh 2, e molto altro

Questo driver garantisce la migliore esperienza nella nuova demo diOutriders, l'attesissimo sparatutto fantascientifico di ruolo single-player e cooperativo di Square Enix e People Can Fly, il cui lancio ufficiale è previsto per il 1° aprile.

Inoltre, questo driver è necessario per abilitare il supporto del DLSS di NVIDIA inNioh 2- The Complete Edition e Mount & Blade II: Bannerlord, oltre che per sperimentare NVIDIA Reflex sul server di prova pubblico diRainbow Six Siege.

Impostazioni 'One-Click' per i giochi

Le impostazioni di ottimizzazione (OPS) di GeForce Experience consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l'hardware del proprio sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato.Più di 1000 titoli sono già supportati e dal rilascio del nostro precedente driver abbiamo aggiunto il supporto per altri 25 giochi:

9 Monkeys of Shaolin

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

CRSED F.O.A.D.

DRAGON QUEST XI S Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Dyson Sphere Program

Enlisted

Firefighting Simulator - The Squad

Firework

Heroes of the Three Kingdoms 8

Hitman III

Home Behind 2

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Leaf Blower Revolution

Lineage Remastered

Little Nightmares II

Nioh 2 - The Complete Edition

Port Royale 4

Scavengers

Skul: The Hero Slayer

Spelunky 2

Tale of Immortal

The Medium

The Riftbreaker

Yakuza 3 Remastered

Yakuza: Like a Dragon

Informazioni sui Game ready driver di NVIDIA

I driver Game Ready sono ottimizzati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile e sono disponibili dal giorno di lancio o anche prima. i driver NVIDIA Game Ready sono certificati Microsoft WHQL.

