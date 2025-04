Antonio Catricalà, suicida ex Garante Catricalà

Home » Social News » Antonio Catricalà, suicida ex Garante Catricalà

L'arma con cui si è suicidato nella sua casa di Roma l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex garante antitrust Antonio Catricalà è stata sequestrata dalla polizia. L'arma veniva tenuta regolarmente. Sua moglie che era a casa con lui ha dato l'allarme. Nella casa al primo piano di una palazzina dei Parioli sono in corso le indagini della polizia giudiziaria.

"Ho appreso in questo istante che purtroppo è mancato Antonio Catricalà che ha rivestito ruoli istituzionali molto importanti come avvocato, magistrato del Consiglio di Stato, dirigente e anche politico italiano. Vorrei osservare per lui un minuto di silenzio", ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "A nome mio personale e di tutta l'assemblea va il cordoglio e la vicinanza alla famiglia. Purtroppo non è una bellissima giornata questa", ha aggiunto Casellati dopo il lungo applauso dell'aula.

Carlos Santana ricoverato dopo un malore durante le prove del concerto a San Antonio

Carlos Santana, icona della musica rock, è stato ricoverato in ospedale dopo essere collassato durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas.

Daniel Craig, Antonio Albanese e Gabbani tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa del 30 marzo su Nove

"Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio torna in onda domenica 30 marzo 2025 alle 19:30 sul Nove, presentando un parterre di ospiti di rilievo.

Napoli, Sant'Antonio Abate: operaio muore incastrato in un nastro trasportatore

Nella serata di lunedì 24 marzo 2025, Nicola Sicignano, 51 anni, residente a Gragnano, ha perso la vita in un incidente sul lavoro presso l'azienda SB Ecology di Sant'Antonio Abate, specializzata nel trattamento dei rifiuti.