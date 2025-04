Nuovo Dpcm, domani mattina si discute per le misure di Pasqua

"Il prossimo Dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile". Lo ha annunciato il ministro della Salute Sepranza al Senato. Il Dpcm includerà dunque la Festività di Pasqua del 5 aprile. "La bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute". Per la campagna vaccinale gli obiettivi sono 3: anziani, fragili e personale dei servizi". "E' decisiva la consegna puntuale delle dosi e l'Italia non si rassegna alla riduzione. Con i vertici dell'Ue stiamo esercitando il massimo di pressione sulle aziende perchè si trovino soluzioni per aumentare "i vaccini.

"Solo il lavoro comune di tutte le Istituzioni può farci vincere la sfida" della pandemia. Così il ministro Speranza al Senato. "Il premier ha detto che l' unità non è un'opzione, ma un dovere". "Le polemiche disorientano i cittadini, vedremo la luce in fondo al tunnel", ma ora "non ci sono le condizioni per ridurre le misure di contrasto". "Le terapie intensive sono sopra la soglia critica in 5 Regioni e l'Rt si avvia a superare la soglia di 1"."La presenza di varianti condizionano l'epidemia. L'inglese sarà prevalente. Alzare guardia".

Fedez e Clara insieme nel nuovo singolo Scelte stupide

Per mesi si è parlato di un presunto flirt tra Fedez e Clara, alimentato da una foto nello studio del rapper e da una cena a Milano.

Come funziona il Conclave per l'elezione del nuovo Papa? niente cellulari, clausura totale e massima segretezza

Nel Conclave per eleggere il nuovo Papa, i cardinali con diritto di voto (133 su 135, in attesa di chiarimenti su Becciu) devono osservare una clausura assoluta, come stabilito dalla Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis.

Inter, nuovo caso bestemmia? Il labiale di Bisseck fa discutere sui social

Dopo l'episodio che ha coinvolto Lautaro Martinez, anche Yann Bisseck finisce sotto i riflettori. Il difensore dell'Inter è stato tra i protagonisti della sfida contro la Roma, soprattutto per il duello fisico con N'Dicka nei minuti finali a San Siro.