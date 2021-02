AVerMedia presenta le webcam CAM 310P e CAM 315

L'attrezzatura perfetta per conferenze, streaming o lezioni online





AVerMedia Technologies, Inc., leader nei prodotti audio e video digitali, è lieta di presentare le webcam CAM 310P e CAM 315, due webcam ad alte prestazioni progettate per offrire la migliore esperienza di streaming per uffici e locali domestici, per la creazione di contenuti, uso medico / personale e altro ancora. Con queste ultime versioni, AVerMedia offre una vasta gamma di webcam per principianti, utenti intermedi e professionisti, soddisfacendo tutte le diverse esigenze di streaming.

"Con il lancio di questi due nuovi dispositivi, siamo orgogliosi di offrire un’intera gamma di webcam per tutti", ha affermato Michael Kuo, Presidente e CEO di AVerMedia. "Abbiamo deciso di aiutare le persone in tutto il mondo a superare le sfide che devono affrontare durante la pandemia da COVID-19 consentendo loro di lavorare, imparare, creare e connettersi online in modo rapido e semplice, senza sacrificare la qualità video e audio.”

AVerMedia CAM 310P

AverMedia CAM 310P è la webcam perfetta per principianti, ideale per tutti, dagli studenti che condividono contenuti sullo schermo ai professionisti che lavorano da casa, ai pazienti che cercano legami stabili con la famiglia o con i medici. Ottimizzata per interruzioni ridotte al minimo, la webcam offre una qualità video e una ricezione migliori rispetto alla maggior parte delle fotocamere per laptop, rendendola perfetta per professionisti, studenti, insegnanti, pazienti medici e altro ancora. La CAM 310P offre una varietà di funzioni per garantire streaming video di alta qualità e un audio preciso per tutte le esigenze, da riunioni di lavoro virtuali, lezioni o appuntamenti dal medico, fino al collegamento virtuale con i propri cari.

Le caratteristiche principali della CAM 310P:





Qualità video 1080p

Angolo di visuale fino a 78°

Lenti autofocus

Deisgn con rotazione di 360°

Otturatore di sicurezza per la privacy

Impostazioni video personalizzate

Accessori per il supporto/montaggio semplice su PC e laptop

AVerMedia CAM 315

AVerMedia CAM 315 è una webcam pensata per uno streaming più avanzato, con caratteristiche che sono più adatte ai professionisti, come personale medico ed insegnanti, o creatori di contenuti che cercano audio e video di una qualità superiore. Questa webcam plug-and-play offre chiarezza e fluidità a tutti gli angoli di ripresa, offrendo contemporaneamente video a 60 fps in qualità 1080p FHD. Gli utenti non avranno ritardi o distorsioni durante le loro sessioni di insegnamento online, le videoconferenze o i loro incontri virtuali. Con un'apertura F2.2 e un obiettivo grandangolare da 95 gradi, gli utenti possono sfruttare anche gli spazi ristretti, riprendendo più scenari e più utenti in una conferenza o in una riunione.

Ottimizzata per le presentazioni, insegnanti e studenti possono condividere facilmente documenti o mostrare progetti sullo schermo durante l'utilizzo di questa webcam. Inoltre, con l'ultimo software CamEngine in dotazione, CAM 315 offre funzioni semplici e avanzate come Digital Pan, Tilt e Zoom (ePTZ) e di tracciamento del movimento con AI per aumentare il valore di produzione dei flussi di un utente, il tutto mantenendo un'eccellente qualità video durante lo zoom.

La funzione di tracciamento del movimento con AI sbloccherà anche la funzione di inquadratura automatica, monitorando i movimenti del viso e della bocca degli utenti o degli ospiti, mentre il design girevole a 360 gradi e l'opzione di montaggio adattabile consentono di ottenere un angolo di ripresa perfetto. Il supporto per treppiede con filettatura da ¼ ”fornisce facilmente una configurazione ideale per i creatori di contenuti o gli streamer.

Le caratteristiche principali della CAM 315:





Qualità video 1080p

Apertura F2.2

Angolo di visuale fino a 95°

Impostazioni video personalizzate

AI per la riduzione del rumore

Messa a fuoco fissa e rilevamento del movimento con IA

Microfoni Dual Stereo

Otturatore di sicurezza per la privacy

ePTZ (Digital Pan, Tilt, e Zoom)

Deisgn con rotazione di 360°

¼” supporto treppiede

Le nuove CAM 310P e CAM 315 sono le ultime arrivate nella linea di webcam di AVerMedia Technologies, che offrono opzioni per tutti gli utenti con esigenze diverse mentre imparano, insegnano, trasmettono in streaming o si riuniscono virtualmente da casa. Sono compatibili con oltre sei software di videoconferenza, inclusi Zoom, Skype, Microsoft Teams e Google Hangouts. A completare la famiglia di webcam, l'attuale Live Streamer CAM 513 è ora un prodotto ufficialmente certificato da Zoom Video Communications, per cui tutte sue funzionalità risultano essere perfettamente integrate con la piattaforma Zoom. Indipendentemente dall'uso o dal livello di esperienza, AVerMedia Technologies dispone di una webcam per facilitare l'esperienza della riunione virtuale.

AVerMedia CAM 315 sarà disponibile il 25 febbraio e CAM 310P sarà disponibile a marzo 2021.

Per ulteriori informazioni sui prodotti AVerMedia, visitare https://www.avermedia.com/it





