Insta360 presenta le action cam Ace e Ace Pro

Insta360 Ace e Ace Pro: qualità d'immagine impareggiabile nella action cam più smart di sempre

Insta360 è entusiasta di annunciare l'uscita di Insta360 Ace e Insta360 Ace Pro, due videocamere grandangolari all'avanguardia che offrono delle riprese ancora più smart con un'incredibile qualità delle immagini.

La versione premium è la Insta360 Ace Pro, progettata in collaborazione con un riferimento indiscutibile del settore imaging, Leica: questo nuovo prodotto vanta un sensore da 1/1,3" leader del settore per prestazioni davvero superiori ed oltre alla ripresa video in 4K a 120fps (e foto da 48MP), integra la modalità PureVideo, per riprese straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità. Insta360 Ace, invece, è l'opzione più accessibile, con un sensore più piccolo da 1/2" (48MP) che offre riprese video in 6K.

Entrambe le videocamere sono ricche di funzioni di ripresa uniche e intelligenti. Elementi pratici come il touchscreen orientabile da 2,4" ideale per il vlogging, offrono un'eccellente flessibilità creativa. Sono disponibili poi funzioni innovative come la possibilità di mettere in pausa o annullare una registrazione, il controllo vocale e dei gesti, oltre al nuovo Assistente IA, che migliorano ulteriormente l'esperienza di ripresa e di editing.

"Con Insta360 Ace e Ace Pro, stiamo riformulando il modo di riprendere l'azione in un modo ancora più smart, rendendolo disponibile a tutti gli amanti dell'avventura a livello globale", afferma JK Liu, CEO di Insta360. "Stiamo facendo passi da gigante nel campo dell'intelligenza artificiale, e questo ci ha permesso di introdurre nuove funzionalità che, a nostro avviso, non solo rendono più semplice il processo di creazione dei video per tutti gli utenti, ma sbloccano modi completamente nuovi di effettuare le riprese."

Insta360 Ace Pro sarà disponibile a breve presso i migliori rivenditori di prodotti Insta360 in Italia, su insta360.nital.it e su insta360.com. Insta Ace invece sarà disponibile in esclusiva su insta360.com.

Immagini imbattibili, sia di giorno che di notte.

Come fattore determinante per la qualità dell'immagine di una videocamera, il sensore premium da 1/1.3" della Ace Pro la pone direttamente al primo posto tra le sue concorrenti. Cattura una quantità maggiore di luce e offre una gamma dinamica nettamente migliorata, rendendola capace di prestazioni di alto livello anche in scenari di azioni in rapido movimento o in condizioni di scarsa luminosità. E non è tutto, Ace Pro è stata progettata in collaborazione con Leica, apportando tutta la loro esperienza nel design ottico e nell'imaging per la creazione di questo fantastico dispositivo.

Costruita su queste premesse incredibili, Ace Pro raggiunge risultati impressionanti. Tanto per cominciare, è la prima action cam a supportare i video in 8K. Si tratta di una risoluzione superiore del 400% rispetto al 4K, quindi non stiamo parlando proprio di piccoli dettagli. Ace Pro eccelle anche nell'ambito più familiare dei video 4K, facendo cose che nessun'altra action cam è in grado di fare.

Grazie al chip IA da 5nm e all'enorme sensore, sia Ace che Ace Pro sono integrate con una funzionalità che garantisce prestazioni ineguagliabili con scarsa luminosità: PureVideo. Una combinazione tra riduzione del rumore, luminosità potenziata e gamma dinamica migliorata, questa tecnologia assicura l'acquisizione di un'enorme quantità di dettagli e una stabilizzazione impressionante, anche di notte! Questo amplia gli scenari di utilizzo della videocamera, che vanno dalle passeggiate al tramonto alle riprese cittadine notturne.

Di giorno, poi, Ace Pro è in grado di fornire vivacità ai colori grazie al sistema integrato Active HDR (Alta gamma dinamica), particolarmente utile per le riprese che presentano delle aree sia chiare che scure, e garanzia di maggiori dettagli sia nelle luci e che nelle ombre. Anche la precisione del colore non è stata lasciata al caso ed infatti Ace Pro garantisce una nitidezza del colore fuori dal comune, anche sott'acqua.

L’IA ha anche un ruolo chiave per quanto concerne la qualità d’immagine. Un team dedicato di ricerca e sviluppo allena in modo specifico modelli di fotografia computazionale basati sul sensore e sulle lenti della videocamera. Questi modelli sono alla base della modalità foto a 48MP e della modalità PureVideo in 4K a 30fps e migliorano sia il rapporto tra segnale e rumore digitale sia la gamma dinamica in condizioni di scarsa luminosità, portando questi due nuovi prodotti a comportarsi meglio di altre action cam sul mercato.

Un modo ancora più smart di effettuare le riprese, sia dentro che fuori dall'acqua.

Il robusto touchscreen orientabile da 2,4" di Ace Pro permette di vedere sempre esattamente ciò che si sta riprendendo, rendendo l'inquadratura un gioco da ragazzi. Questa flessibilità rende la videocamera incredibilmente utile per il vlogging, i selfie o le angolazioni difficili da catturare. Inoltre, un sistema di montaggio magnetico permette di montare rapidamente la videocamera e di passare da un accessorio all'altro in un attimo e in tutta semplicità. Meno problemi con viti e manopole, più spazio e tempo per l'azione.

All'interno, una serie di nuove funzionalità risolvono i problemi che da anni affliggono gli appassionati dell'azione:

Clarity Zoom - vuoi un primo piano ma la qualità dell'immagine è troppo bassa? Ace Pro può ingrandire e rimpicciolire di 2 volte senza che la qualità dell'immagine ne risenta.

- vuoi un primo piano ma la qualità dell'immagine è troppo bassa? Ace Pro può ingrandire e rimpicciolire di 2 volte senza che la qualità dell'immagine ne risenta. Controllo Gestuale - usa i gesti per avviare/interrompere le riprese o scattare una foto! Perfetto per i selfie di gruppo, per gli ambienti rumorosi o se si è impossibilitati ad utilizzare il controllo vocale (Ace Pro è dotata anche di questa funzione).

- usa i gesti per avviare/interrompere le riprese o scattare una foto! Perfetto per i selfie di gruppo, per gli ambienti rumorosi o se si è impossibilitati ad utilizzare il controllo vocale (Ace Pro è dotata anche di questa funzione). Annulla la registrazione - il trucco non ti è riuscito? Hai fatto una figuraccia? Annulla immediatamente la registrazione e ricomincia da capo, risparmiando spazio sulla scheda SD e tempo nella ricerca dei file.

- il trucco non ti è riuscito? Hai fatto una figuraccia? Annulla immediatamente la registrazione e ricomincia da capo, risparmiando spazio sulla scheda SD e tempo nella ricerca dei file. Metti in pausa/riavvia la registrazione - hai tempo tra una ripresa e l'altra. Metti in pausa le riprese per conservare tutto ciò che vuoi filmare in un unico file continuo in modo da facilitare la gestione e l'editing dei file.

- hai tempo tra una ripresa e l'altra. Metti in pausa le riprese per conservare tutto ciò che vuoi filmare in un unico file continuo in modo da facilitare la gestione e l'editing dei file. Live Snapshot - immagina di girare un video quando all'improvviso si presenta l'occasione ideale per scattare una foto. Continua a filmare mentre scatti una foto, ma con una risoluzione molto più alta rispetto a quella di uno screenshot.

Ci piace rendere le riprese il più semplici possibile, ma ogni content creator conosce quella sensazione di trovarsi di fronte a una mole incredibile di file da selezionare e non sapere da dove iniziare. Ecco, dunque, un altro nuovo strumento rivoluzionario, l'assistente IA.

In primis, esso rileva automaticamente i momenti salienti di un video e li dispone in diverse clip tra cui poter scegliere. I creator possono unire ogni momento emozionante in un unico epico file, oppure scegliere quelli che preferiscono. L'assistente IA eliminerà immediatamente le clip indesiderate per risparmiare spazio.

Una volta finito, l'assistente monterà le ultime avventure in un video indimenticabile e lo invierà direttamente al dispositivo del creator, che potrà ripercorrere ogni momento e rivivere i ricordi più importanti, proprio come la prima volta.

L'app Insta360 è anche ricca di strumenti avanzati di editing IA che ampliano ulteriormente i confini di ciò che si può fare.

Libera la creatività.

La serie Ace è dotata di un'esclusiva dashboard delle statistiche, una funzione esclusiva di Insta360. Si integra perfettamente con i dispositivi Garmin o con l'Apple Watch, permettendo di sovrapporre ai video il GPS, la velocità e altri dati. Sarà dunque possibile condividere le proprie avventure con un nuovo livello di dettaglio, sia che si stia andando in bici, facendo jogging o semplicemente passeggiando all'aria aperta.

Warp IA è un altro strumento creativo che permette di aggiungere effetti dinamici ai video. Questa funzione IA premium è altamente personalizzabile e può essere applicata all'intera clip o a parti specifiche di essa, dando al filmato un tocco unico basato su qualsiasi cosa venga in mente al creator in un certo momento.

La serie Ace rende disponibile la modalità di ripresa più sofisticata di casa Insta360, tra cui la possibilità di scattare in timelapse, hyperlapse, e molto altro ancora. Il famoso effetto Selfie Stick Invisibile che esclude il selfie stick dalle riprese è presente anche in questa serie.

Pronta all'azione dovunque e in qualsiasi momento.

Grazie al suo corpo impermeabile, la serie Ace può riprendere fino a 10 metri profondità. Inoltre, il Case Subacqueo permette di portare la videocamera fino all'impressionante profondità di 60 metri.

L'acqua non è l'unico elemento dove questa favolosa coppia di videocamere primeggia. Funzionano senza problemi a temperature fino a -20°C, rendendole ideali anche per le riprese degli sport invernali. Le videocamere utilizzano la tecnologia all'avanguardia di Insta360, la Stabilizzazione FlowState, che garantisce la migliore fluidità ai video, indipendentemente dall'intensità dell'azione.

La funzione Horizon Lock 360° alza ulteriormente l'asticella, mantenendo i video perfettamente allineati rispetto all’orizzonte, anche quando si è in movimento. In questo modo, sia che si stia facendo sterrato su di un sentiero di montagna o che si stia riprendendo scene ad alta intensità, le riprese rimarranno ferme come una roccia.

Ace Pro privilegia anche la praticità con la ricarica rapida. La batteria si ricarica all'80% in soli 22 minuti (la ricarica completa in 46 minuti), garantendo ancora più tempo per le riprese.

Queste videocamere, pronte all'azione, sono perfette per gli amanti dell'avventura che richiedono prestazioni di alta qualità e durata. Che si stia esplorando l'oceano o conquistando le cime innevate delle montagne, la serie Ace è pronta a catturare ogni momento.

Campione d'inverno con Shaun White

Insta360 è entusiasta di annunciare che il leggendario snowboarder Shaun White si è unito al Team di Insta360 come ambasciatore del marchio. Conosciuto per i suoi straordinari successi nel mondo degli sport estremi, Shaun White incarna lo spirito di avventura e la creatività che la nostra serie Insta360 Ace rappresenta.

"Sono entusiasta di unirmi a Insta360", ha dichiarato Shaun White. "Mi piace quello che vedo con la nuova serie Ace e sono super contento di questa nuova collaborazione che mi permetterà di esplorare alcune delle incredibili possibilità che questa videocamera ha da offrire. Cercherò di condividere alcune delle mie acrobazie con questo meraviglioso dispositivo, rimanete sintonizzati!".

Disponibilità e prezzi

Insta360 Ace Pro sarà disponibile a breve presso i migliori rivenditori di prodotti Insta360 in Italia, su insta360.nital.it e su insta360.com, mentre Insta Ace sarà disponibile in esclusiva su insta360.com, ai seguenti prezzi suggeriti al pubblico:

Insta360 Ace: 409,99€

Insta360 Ace Pro: 479,99€

