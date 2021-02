Scopri I-No il quindicesimo e ultimo personaggio del roster di Guilty Gear -Strive

I-No, la musicista che viaggia nel tempo è il nuovo personaggio che si aggiunge al roster diGuilty Gear -Strive-.

Dopo essersi separata da That Man e Raven, I-No continua il suo viaggio in compagnia di Marlene, la sua chitarra elettrica, con la quale produce onde sonore in grado di danneggiare gli avversari oppure può essere usata per colpire direttamente i rivali.

Le prenotazioni perGuilty Gear -Strive- sono disponibili su PlayStation Store e PC. I possessori della versione per PlayStation 4 potranno aggiornarla gratuitamente alla versione per PlayStation 5.Guilty Gear -Strive- sarà disponibile dal 9 aprile 2021 per Playstation 4, Playstation 5 e PC Digital.

Il gioco sarà anche disponibile in Accesso Anticipato dal 6 aprile per i giocatori che hanno prenotato laDeluxe o la Ultimate Edition.

Vedi anche : scopriquindicesimoultimopersonaggiorosterguiltygear