Una vacca... Gozzini insulta pesantemente Giorgia Meloni

"Una vacca? Una scrofa? Cosa devo dire? Cosa devo dire per stigmatizzare tale livello di ignoranza e presunzione". Queste le paroleGiovanni Gozzini, professore di storia dell'Università di Siena, contro Giorgia Meloni, durante la Bene bene Male male di Controradio. Il docente è finito nella bufera dopo i pesanti insulti rivolti alla leader di Fratelli d'Italia che ha votato "no" a Draghi.

Lo dice all'AdnKronos, Giovanni Gozzini, il professore di Storia dell'università di Siena, al centro della bufera dopo le sue frasi in radio contro, leader di Fdi. 'Spero che non ci ...Piccini poi ha aggiunto: 'chieda scusa, il collega, ma non solo acome ha già fatto (e dunque la cosa è vera, mi pareva impossibile), bensì a tutte le donne, perché ci ha offeso tutte. ..."Sentirò il rettore di Siena per verificare successivi provvedimenti: esprimo comunque il mio dissenso come donna e come ministro" sottolinea in serata il ministro dell’Università Cristina Messa dopo ...Gli insulti alla radio del prof dell'Università di Siena nei confronti di Giorgia Meloni non sono certo andate in archivio con le ...