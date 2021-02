Prestito con cessione del quinto della pensione: il focus

Non sempre si ha a disposizione tutta la liquidità che può servire e la pensione mensile non consente di esporsi più di tanto. Questo può risultare frustrante, soprattutto quando a conti fatti si è convinti di poter rientrare delle spese in un tempo ragionevole. Esiste uno strumento, però, che si chiama "cessione del quinto della pensione" che permette di contrarre prestiti con una detrazione diretta sul cedolino, che però non può superare il 20% della quota mensile.

In molti casi utilizzare lo strumento della cessione del quinto per i pensionati permette di risolvere in un colpo solo problemi che potrebbero trascinarsi per anni, con un piccolo sacrificio, che però è stato calcolato esattamente in base alle disponibilità pensionistiche delle singole persone.

Il 20% è una quantità che è stata fissata perché le rate del finanziamento non ledano i diritti alla dignità dei singoli ed è l'INPS a vigilare per evitare che vengano contratti debiti troppo grandi.

Chi può chiedere la cessione del quinto INPS

Questo strumento è accessibile a pensionati pubblici e privati, eccezion fatta per alcune categorie specifiche. Il divieto di cessione, infatti, coinvolge le pensioni e gli assegni sociali, l'invalidità civile, quelle per inabilità, gli assegni di sostegno al reddito e quelli di nucleo familiare, oltre che le contitolarità, che però presentano solo delle limitazioni.

Per la cessione del quinto per i lavoratori in pensione bisogna richiedere all'INPS l'importo massimo della rata con uno strumento che viene fornito direttamente dagli sportelli e che si chiama "comunicazione di cedibilità della pensione" da consegnarsi in banca oppure alla finanziaria per la stipula del contratto.

L'importo della rata dipende dal valore della pensione mentre il numero è legato all’entità del prestito, ma in nessun caso si possono ledere i livelli di pensione minima, garantiti e stabiliti con cadenza annuale per adattarsi al mercato.

Cessione del quinto pensionati, come funziona

Come per qualsiasi operazione finanziaria di una certa entità, anche la cessione del quinto deve essere valutata con molta attenzione e avvalendosi se possibile di un consulente in grado di mettere bene in chiaro vantaggi e svantaggi. Sicuramente uno dei pro è legato al fatto che è una forma di credito stabile e regolare per finanziarie e banche. Si tratta di uno dei cosiddetti crediti assicurati, ossia quelli che hanno una priorità nel rimborso rispetto agli altri. Inoltre se c'è una sopraggiunta invalidità, oppure si perde il lavoro, la polizza assicurativa estingue il debito nel caso di lavoratori ed esistono meccanismi analoghi anche nel caso della cessione del quinto INPS per i pensionati.

Si tratta di uno strumento creditizio molto diffuso e facile da richiedere degli istituti, che si occupano di ogni passaggio burocratico comprese le richieste all'INPS per la comunicazione della quota cedibile.

Come ogni strumento però ci sono anche dei contro, perché ad esempio rispetto ad un prestito tradizionale o a un credito al consumo il costo di gestione per la cessione del quinto per i pensionati è in media più elevato.

