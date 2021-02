Nuovo Trailer per Wonder Boy: Asha in Monster World

ININ Games e STUDIOARTDINK sono rimasti sopraffatti dai feedback e dal supporto dei media dal recente comunicato stampa e dal trailer rilasciato il mese scorso. Oggi presentano un nuovo trailer.

Le edizioni al dettaglio per Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a 39,99 € e includeranno l’originale Monster World IV. Il rilascio al dettaglio in occidente sarà nel secondo trimestre del 2021.

Le versioni digitali per Switch e PS4 di STUDIOARTDINK saranno disponibili in UE e USA attraverso gli store online a 34,99 € nel secondo trimestre del 2021. Inoltre il gioco sarà disponibile anche su Steam nel secondo trimestre del 2021 (prezzo da annunciare). Le versioni digitali non includeranno Monster World IV.

Pepelogoo – Ashas blue friend

Il tema del nuovo trailer è Pepelogoo, il fidato compagno di Asha e uno dei personaggi principali. Il trailer mostra i due che lavorano insieme per superare eventuali ostacoli. Senza la loro speciale amicizia e interazione, Asha non andrebbe molto lontano. Wonder Boy: Asha in Monster World contiene enigmi ed elementi di avventura che Asha e Pepelogoo possono risolvere solo insieme. Ogni volta che Asha fischia, Pepelogoo vola velocemente correndo in suo soccorso.

La leggendaria ricerca di due amici

Asha deve liberare i quattro spiriti confinati dalle forze del male la cui origine scopre durante il suo viaggio. Sebbene la storia rimanga fedele al gioco originale del 1994, il gioco è un remake completo con grafica 3D con un gameplay 2D, nonché immagini migliorate e contenuti di gioco aggiuntivi.

Edizioni fisiche esclusive

Tre edizioni limitate esclusive possono essere preordinate solo da Strictly Limited Games. Tutti includono l’originale Monster World IV:

L’edizione limitata è disponibile a 39,99 €.

La Collector’s Edition è disponibile per € 99,99 e include fantastici oggetti come Monster World Map, 2x OST (Original + Remix), Artbook, un Squishy Ball Pepelogoo e altro ancora.

La Mega Collector’s Edition è disponibile a 179,99 €. Questa edizione celebra le origini del gioco e include tutto, dalla CE e altri fantastici oggetti come la statuetta Asha e Pepelogoo (18 cm / 7,1 “), Asha Pixel Pin, un adesivo in vinile per la tua console e altro ancora.

Unisciti ad Asha e Pepelogoo nella loro missione per salvare il mondo!

