Ghostrunner - Disponibile una demo gratuita per console

L’azione ad alta velocità del ninja cibernetico di Ghostrunner arriva su console con una nuova demo gratuita





Una nuova demo console di Ghostrunner , il gioco d’azione cyberpunk in prima persona con meccaniche parkour, dai publisher All in! Games e 505 Games , e sviluppato da One More Level , 3D Realms , e Slipgate Ironworks™ , è disponibile da oggi su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4.

Prova gratuitamente il candidato "Action Game of 2020" che ha venduto mezzo milione di copie. Diventa il Ghostrunner, un agile ninja cibernetico equipaggiato con una micidiale katana e un rampino. Volteggia da un tetto all'altro e affetta cyborg nemici in combattimenti “one-hit-one-kill”, respawnando all'istante per non perdere mai l’adrenalina e la concentrazione. Padroneggia la tua lama, impara nuove potenti abilità e scopri gli oscuri segreti dell'ultima città-torre rimasta all'umanità.

Sfreccia e sconfiggi nemici nel primo livello di Ghostrunner, poi confronta il tempo di completamento con altri giocatori. Ottimizza il tuo percorso, impara i movimenti dei nemici e padroneggia l'arte del wallrunning e della precisione estrema.





Ghostrunner è disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, e PC al prezzo di €29.99 / £24.99.









Per maggiori informazioni suGhostrunner, visitare il sito ufficiale diGhostrunner ,

Vedi anche : ghostrunnerdisponibiledemogratuitaconsole