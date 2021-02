Vaccino : 15 infermieri rifiutano e poi risultano positivi al Covid

E così tutti in casa, con i danni arrecati, oltre che a se stessi, anche all'ospedale stesso, che viene privato di quindici risorse di base in caso di emergenza: è quello che è successo all'. "Dovrebbero essere considerati malati o dovrebbero anche essere considerati inadatti alla loro attività professionale?" Quali misure dovrebbero essere prese contro gli infermieri che non hanno aderito al piano di vaccinazione? », chiede il direttore generale della San Martino Salvatore Giuffrida in una lettera riservata indirizzata al direttore dell'Inail di Genova, Marco Quadrelli.





E solleva una questione legale relativa alla questione della vaccinazione. “La situazione è complessa, insomma, e si apre a molteplici interpretazioni. Certo, si trattava di una grave violazione etica da parte di chi lavora nelle strutture sanitarie e ha il dovere di prendersi cura della propria salute, oltre che di quella dei pazienti, per il principio implicito che l'una dipende dall'altro ”.

