15 infermieri rifiutano il vaccino e poi risultano positivi al Covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quindici infermiere rifiutano il vaccino, quindi risultano positive al Covid. E così tutti in casa, con i danni arrecati, oltre che a se stessi, anche all'ospedale stesso, che viene privato di quindici risorse di base in caso di emergenza: è quello che è successo all'Ospedale San Martino di Genova. "Dovrebbero essere considerati malati o dovrebbero anche essere considerati inadatti alla loro attività professionale?" Quali misure dovrebbero essere prese contro gli infermieri che non hanno aderito al piano di vaccinazione? », Chiede il direttore generale della San Martino Salvatore Giuffrida in una lettera riservata indirizzata al direttore dell'Inail di Genova, Marco Quadrelli. E solleva una questione legale relativa alla questione della vaccinazione. “La situazione è complessa, insomma, e si apre a ... Leggi su totorearanzullo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quindici infermiereil, quindipositive al. E così tutti in casa, con i danni arrecati, oltre che a se stessi, anche all'ospedale stesso, che viene privato di quindici risorse di base in caso di emergenza: è quello che è successo all'Ospedale San Martino di Genova. "Dovrebbero essere considerati malati o dovrebbero anche essere considerati inadatti alla loro attività professionale?" Quali misure dovrebbero essere prese contro gliche non hanno aderito al piano di vaccinazione? », Chiede il direttore generale della San Martino Salvatore Giuffrida in una lettera riservata indirizzata al direttore dell'Inail di Genova, Marco Quadrelli. E solleva una questione legale relativa alla questione della vaccinazione. “La situazione è complessa, insomma, e si apre a ...

