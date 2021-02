Bobby Solo confessione choc: Ho fatto un disastro coi miei soldi, sono un perdente nato.

Frodato da alcune case case discografiche che hanno riprodotto i suoi brani senza corrispondergli diritti per oltre 1 milione di euro, il cantante ha confessato: "Ho le prove della frode, con i nomi e i cognomi di chi l’avrebbe commessa. Ora tocca ai magistrati. Vedremo come andrà a finire. La colpa di questo disastro è anche mia. Sono fatto così, un perdente nato, chiunque mi può turlupinare… Nel 1979 mi avevano dato un assegno di 80 milioni e lo avevo subito consegnato a mia madre…ha girato tutto a un conoscente che prometteva un rendimento più alto di quello delle banche e che finì in bancarotta, trascinando nella voragine dei suoi debiti anche i miei 80 milioni. Mamma era brava coi tortellini, ma coi soldi era negata come me".

