Can Yaman e Diletta Leotta

Il settimanale Chi ha, infatti, pizzicato laper le strade di Roma con Ofelia Castorina, la madre della conduttrice., dopo aver lasciato l'albergo dove soggiorna da settimane e dove ha anche scambiato il suo primo bacio con, è arrivato in via Condotti per un pomeriggio di shopping con la suocera.

Vedi anche : yamandilettaleotta