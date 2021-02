Stasera Tutto è Possibile Perchè non è andato in onda?

Stasera Tutto è Possibile salta: al suo posto La Caserma. Stefano De Martino è andato in onda questa sera martedì 16 febbraio, sostituito con una nuova puntata de La Caserma.

Non c'entra nulla il silenzio di Stefano De Martino con il fatto chenon va in ondasu Rai 2. Il ballerino ha pubblicato il suo ultimo post su Instagram addirittura il 2 febbraio con due settimane di assenza molto strane vista la sua ...La Caserma, Elena Santoro: 'Sono la prima bambina di una coppia di militari italiani' Cambi di palinsesto in casa Rai dove ogginon va in onda . Al suo posto su Rai 2 ci saràLa Caserma , alle 21:20. Una delle protagoniste più apprezzate de La Caserma , intanto, si è raccontata su Tele Più . ...