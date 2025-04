Covid-19 : I casi salgono a 10.386, vittime a 366

Covid-19 : I casi salgono a 10.386, vittime a 366

Possibile via libera all'uso del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni di età (ora è prescritto per gli under 55). Dalla riunione ministero Salute, Aifa, Agenas e rappresentanti delle Regioni è emerso un sostanziale accordo sull'ipotesi di ampliare il range di età. Il ministero ha assicurato "ogni verifica sul piano scientifico e sulla base di evidenze". La stessa Aifa, già nel parere con cui approvava il vaccino per gli under 55, scriveva che "il rapporto beneficio/rischio risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata".

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.