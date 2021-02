Xbox Wireless Headset: new entry della famiglia accessori Xbox

Immerse Yourself in the Future of Gaming Audio with the Xbox Wireless Headset

Xbox Wireless Headset, l’ultima new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici. Disponibile a partire dal 16 marzo al prezzo di 99,99 euro, Xbox Wireless Headset è preordinabile a partire da oggi sul Nella giornata di oggi, Microsoft ha annunciato attraverso un blog post su Xbox Wire il nuovo, l’ultima new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, in grado di offrireper giocare e parlare con i propri amici. Disponibile a partire dal 16 marzo al prezzo di 99,99 euro,è preordinabile a partire da oggi sul Microsoft Store e nelle prossime settimane presso i principali rivenditori.

Xbox Wireless Headset garantisce un suono profondo, comfort costante ed è personalizzabile, adattandosi perfettamente ai propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile.

