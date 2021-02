Chi è Giuliano il fidanzato di Adua Del Vescovo, Rosalida Cannavò?

Nome, età e lavoro e segno zodiacale e perché parla di se stesso? Da lui sappiamo che: si chiama(nome sociale Julian Condorelli), è nato nel 1994, è del segno zodiacale del Sagittario e di professione è WW Retail Analyst.





È il fidanzato di Adua Del Vesco o Rosalinda Cannavò, concorrente del Grande Fratello Vip 5 e che in questa edizione è tornata ad essere chiamata con il suo vero nome, semplicemente Rosalinda. Qui, sotto gli occhi delle telecamere, è sbocciata anche la storia d'amore con Andrea Zenga.

Il fidanzato si chiama Giuliano Condorelli, è nato a Messina dove l'ha incontrata una decina di anni fa e con il quale è diventato romantico, attraversando momenti critici in cui ha iniziato a lavorare con attori irresistibili come Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Lei, dopo alcune indiscrezioni, aveva infatti negato pubblicamente di non aver mai avuto una relazione con i due e che il suo unico amore fosse Giuliano. Si è laureato a Milano, presso l'Università Cattolica, poi si è trasferito a Roma dove ha proseguito gli studi e continuato la sua professione. Ama tenersi in forma e si prende cura del proprio corpo mentre nuota e in palestra, non ha tatuaggi o almeno non sono visibili.

