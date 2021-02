Ministro Matteo Salvini: Chi è la fidanzata Francesca Verdini

Francesca Verdini è la figlia di Denis Verdini, membro del Parlamento di Forza Italia. Attualmente è la fidanzata del leader della Lega Matteo Salvini con cui vive dalla fine del 2020.

Francesca e suo fratello Tommaso gestiscono un famoso ristorante a Roma situato vicino a Montecitorio.

Chi è Francesca Verdini?

Francesca Verdini è nata a Firenze nel 1993 ed è la figlia di Denis Verdini, banchiere, imprenditore e noto rappresentante del partito politico Forza Italia, recentemente condannato a sei anni e mezzo di carcere per crack del Credito Fiorentino. Francesca Verdini ha una sorella di nome Diletta e un fratello di nome Tommaso con il quale gestisce il famoso ristorante PaStation situato vicino a Montecitorio. Si trasferisce a Roma per frequentare e poi si laurea in Economia presso l'Università LUISS. Ha collaborato con riviste con Ciak e ha lavorato per un'azienda argentina che promuove il networking nel campo dell'arte. Ha anche lavorato come organizzatrice di eventi. È entrata nel centro di gossip quando ha iniziato a frequentare Matteo Salvini.

Francesca Verdini si è laureata in economia alla LUISS e ha collaborato con il fratello alla gestione del ristorante PaStation, frequentato da molti politici grazie alla sua posizione vicino a Montecitorio, ha avuto diverse esperienze nel campo dell'editoria e dell'imprenditoria. Attualmente lavora in Mediaset, tramite una sua società. Francesca Verdini è la nuova social media manager dello storico programma del Forum condotto da Barbara Palombelli.

Francesca Verdini ha conquistato i titoli dei giornali grazie alla sua storia d'amore con Matteo Salvini, senatore e leader del partito politico leghista. Nel 2019 Matteo Salvini, da poco uscito dalla storia d'amore con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, è fotografato con Francesca nel ristorante della famiglia Verdini. La coppia, nonostante una differenza di età di circa vent'anni, si è subito dimostrata felice e molto unita e vive felicemente a Roma. I giornali di gossip avevano riportato la notizia che Francesca aveva lasciato Matteo Salvini per Rodolfo Salemi, ex contendente del programma Uomini e Donne. La storia è stata ampiamente smentita e la coppia Francesca Verdini e Matteo Salvini continua felicemente.

La coppia durante la fase 2 del blocco del coronavirus è andata a convivere: sono passati da un appartamento nel centro di Roma ad un appartamento leggermente più periferico e il settimanale "Chi" ha immortalato il movimento che vede la coppia alle prese con le scatole. Il rapporto tra Salvini e Francesca Verdini si fa sempre più serio!

All'inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia 2020 si sono concessi un red carpet con un bacio.

Chi è Francesca Verdini

La vita privata di Francesca Verdini Francesca Verdini è una studentessa nata a Firenze il 27 luglio 1993. Il papà è Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia, mentre la mamma è Simonetta Fossombroni. Ha un fratello, Tommaso ed una sorellastra, Diletta.

Chi è Francesca Verdini: Biografia, Età, Ristorante a Roma ...

Francesca Verdini è nata a Firenze nel 1993 è la figlia di Denis Verdini, banchiere, imprenditore e noto esponente del partito politico Forza Italia che è stato recentemente condannato a sei anni e mezzo di reclusione per il crack del Credito Fiorentino.

Chi è Francesca Verdini, la fidanzata di Salvini (e figlia ...

Francesca Verdini è nata a Firenze il 27 luglio del 1992 sotto il segno del Leone.. La sua è una famiglia molto nota nel mondo della politica. È infatti figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di...

La vita privata di Francesca Verdini Francesca Verdini è una studentessa nata a Firenze il 27 luglio 1993. Il papà è Denis Verdini, parlamentare di Forza Italia, mentre la mamma è Simonetta Fossombroni. Ha un fratello, Tommaso ed una sorellastra, Diletta.Francesca Verdini è nata a Firenze nel 1993 è la figlia di Denis Verdini, banchiere, imprenditore e noto esponente del partito politico Forza Italia che è stato recentemente condannato a sei anni e mezzo di reclusione per il crack del Credito Fiorentino.Francesca Verdini è nata a Firenze il 27 luglio del 1992 sotto il segno del Leone.. La sua è una famiglia molto nota nel mondo della politica. È infatti figlia di Denis Verdini, ex parlamentare di...

Vedi anche : ministromatteosalvinifidanzatafrancescaverdini