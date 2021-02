Il Cantante Mascherato 2021: Chi è Tigre Azzurra ?

Cerchiamo di capire l'identità del misterioso cantante dietro la maschera Tigre Azzurra de Cantante Mascherato 2021! Ad aiutarci durante il programma l'ispettore capo e il commissario della squadra investigativa Sara di Vaira e Simone Di Pasquale, guidati dalla solita Milly Carlucci affiancato da Raimondo Todaro!

Chi è la Tigre Azzurra?

La tigre blu è Platinette, ovvero Mauro Coruzzi. Le ipotesi erano: Entrò in scena accompagnato: poteva essere vecchio? Anche la voce sembra matura e difficilmente si è mossa sul palco. Nella prima puntata ha cantato L'immensità di Don Backy e Jhonny Dorelli mentre nella seconda ha cantato Il Pescatore di Fabrizio De Andrè.





La tigre mascherata potrebbe essere Loredana Bertè. È la maschera di una cantante forte ma solitaria: sappiamo che Loredana ha perso la sorella e che spesso si è ritrovata sola nella vita. Questi indizi che evidenziano il fatto che sia circondata da poche persone ci fanno pensare che bisogna essere a conoscenza di alcuni dettagli della vita della cantante mascherata per poter risalire all'identità. Hanno anche aggiunto che si trattava di una donna e Milly Carlucci ha detto che era una persona forte ma anche sola per scelta, arguta e piena di determinazione.

C'è una riflessione sulla spiritualità: che tipo di spiritualità potrebbe avere? Una religione in particolare, una filosofia? La maschera della tigre Azzurra parla da sola dicendo che non è così forte come tutti pensano che sia. Perché questa forza data dall'essere il predatore più feroce nasconde in realtà molta solitudine. Chi potrebbe essere la tigre Azzurra del cantante mascherato?

