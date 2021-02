Chi è Giraffa de Il Cantante Mascherato 2021

Scopriamo insieme chi è la maschera Giraffa de Il Cantante Mascherato 2021 .

Chi è giraffa?

La giraffa è Katia Ricciarelli. Le supposizioni erano: faceva sempre credere all'uomo che indossasse pantaloni, ma glielo ordinava sempre. Si è sempre sentita trattata come una regina dai suoi uomini e si è sempre innamorata come un'idiota! Per lei l'amore è fondamentale: combattere e vivere emozioni.

La giraffa de Il Cantante Mascherato potrebbe essere, tra le altre, Rita Pavone. La giraffa, ha detto la conduttrice Milly Carlucci, è speciale perché ha definito il proprio stile scegliendo lo stile. Ha aggiunto che è "nobile, perché è una regina".

Descrivendosi, la giraffa de Il Cantante Mascherato ammette di essere sempre stata coerente con se stessa nel bene e nel male e che non è cambiata crescendo e che infatti la sua natura di bambina è confermata anche adesso. L'amore è sempre stato molto importante per lei: ha sbagliato perché voleva sbagliare ed è sempre stata innamorata di questo meraviglioso sentimento. Ama vestirsi in un modo particolare: potrebbe essere correlato al fatto che interpreta diversi personaggi.

