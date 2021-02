Verissimo : Chi è Melissa Satta, il marito Boateng e il figlio Maddox

Melissa Satta di cuore in una recente intervista a Verissimo dove ha parlato della fine del suo matrimonio con Boateng, il calciatore. Melissa Satta è una ex Velina, modella, attrice e anche moglie, ormai ex, del campione di calcio Boateng.

Melissa Satta e la fine del suo matrimonio con Boateng

Melissa Satta parla della fine del suo matrimonio con Boateng : “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”. “Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”.

Melissa Satta e il figlio Maddox

A Verissimo la showgirl e modella ha detto di aver raccontato tutto apertamente al figlio: “Con Maddox ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale”. “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina e prima o poi succederà”.

Melissa Satta e il gossip

Melissa Satta si è dovuta spesso scontrare con il gossip: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”.

Chi è Melissa Satta

Melissa Satta (Boston, 7 febbraio 1986) è una showgirl e modella italiana.

Biografia

Melissa Satta nasce a Boston, negli Stati Uniti d'America, da genitori sardi di origine gallurese (Provincia di Sassari) che si trovavano lì per lavoro, e trascorre i suoi primi anni di vita tra USA e Sardegna. Durante il liceo ha praticato sport come il karate, a livello agonistico, diventando cintura marrone; poi ha giocato a calcio con la squadra femminile del Quartu Sant'Elena.

Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma di Liceo classico, si trasferisce a Milano per iscriversi alla IULM, dove non consegue il titolo, per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo.

Vita privata

Ha avuto una relazione con il personaggio tv Daniele Interrante tra il 2003 e il 2006.

Tra il 2006 e il 2011, ha avuto una storia col calciatore Christian Vieri.

Nel novembre 2011 si fidanza con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng: il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, nasce il loro primo figlio Maddox Prince Boateng.

La coppia si è sposata il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e si è separata consensualmente nel gennaio 2019, per poi ritornare insieme nel luglio 2019. Dopo un periodo di separazione, la coppia interrompe definitivamente la propria relazione il 21 dicembre 2020.

