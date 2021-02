Grande fratello : Chi è Walter Zenga, il figlio Andrea e Niccolò

Un grande calciatore e anche un grande tifoso: così potremmo definire Walter Zenga che, a sorpresa, torna in televisione per avere una precisazione con il figlio Andrea, avuta dalla conduttrice Roberta Termali, con la quale non ha mai avuto una relazione.

Una strada privata intensa, dalla prima moglie Elvira Carfagna, Miss Marche, ha avuto il figlio Jacopo, nato nel 1986. La seconda moglie è stata la conduttrice televisiva Roberta Termali, di cui ha avuto i figli Nicolò nato nel 1991 e Andrea nato nel 1993. Andrea ha partecipato a Temptation Island e anche nel Grande Fratello Vp 5. Dopo la storia con i Termali, Zenga è legato ad altre due donne di spettacolo: Marina Perzy e Hoara Borselli. Infine, la sua terza moglie, la rumena Raluca Rebedea, gli ha dato altri due figli che sono Samira (2009) e Walter Jr. (2012). Nella puntata di stasera 12 febbraio 2021, Walter Zenga incontra i suoi due figli Andrea e Niccolò per un ultimo e atteso chiarimento.

Nome: Walter Zenga

Soprannome: Il Deltaplano, L’uomo ragno

Data di nascita: 28 aprile 1960

Segno zodiacale: Toro

Professione: Allenatore, Ex calciatore

Luogo di nascita: Milano

Altezza: 188 cm

Peso: 84 kg

