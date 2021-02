La Caserma: Chi è Carmelo Corsaro e cosa fa nella vita. Finito l'amore con la fidanzata Chiara Nassa?

Chi è Carmelo Corsaro, la recluta del reality in onda su rai 2. Ha 19 anni di età ed è un amante del basket e per ora frequenta ancora l'unniversità. Sogno nl cassetto? Fare l'attore. Ma andiamo a conoscerlo meglio.



Chi è Carmelo Corsaro e cosa fa nella vita la recluta de La Caserma?

Carmelo Corsaro nasce a Brescia nell'anno 2002. La sua famiglia è un ambiente in cui respira aria militare sin da piccolo, suo padre infatti è un ex tenente ed ha anche uno zio colonnello. Lui, con disapprovazione del padre e della famiglia sceglie però una via diversa da percorrere per realizzarsi nella vita. Dapprima milita in una squadra di basket, La Roncadelle e poi intraprende quella degli studi universitari. Il suo sogno nel cassetto però è diventare attore.Forse per dare una soddisfazione al papà sceglie di partecipare al reality e quindi si iscrive per il provino De "La Caserma" e come ha affermato lui stesso perchè: “fare il soldato fa cambiare”. Oltre al reality, parteciperà ad un casting per un film che si girerà nella capitale durante l'estate per lasciarsi nel mondo del cinema. Della sua vita privata, dal punto di vista affettivo, si sa che è da poco tornato single. La sua ormai exsi chiamae sarebbe stata lasciata di punto in bianco da Carmelo con un semplice messaggio. Come ha raccontato lei in un post su Instagram che riportiamo di seguito:“Lui ha iniziato tutto nascondendomi, eliminando le foto insieme e ogni traccia della nostra relazione e nel momento in cui gliel’ho fatto notare ha detto che l’aveva fatto solo perché voleva modificare il suo feed di Instagram”.

