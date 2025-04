Team17 e 3DClouds : un accordo per pirata King of Seas

Lo sviluppatore italiano indipendente 3DClouds e l'etichetta globale di giochi indipendenti, Team17 , sono entusiasti di annunciare un nuovo accordo editoriale per l'attesissimo gioco di ruolo a tema piratesco King of Seas . L'avventura marinara ricca di azione uscirà a maggio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch ™.

L'accordo di pubblicazione tra 3D Clouds e Team17 fornirà risorse aggiuntive per il team per lavorare sul miglioramento della qualità del gioco e implementare ulteriori lingue nel gioco, tra cui tedesco, francese, spagnolo e cinese semplificato e tradizionale, garantendo il gioco finale offre la migliore esperienza di gioco per i giocatori.

"Siamo davvero lieti di poter salire a bordo di 3D Clouds e contribuire al lancio di King of Seas", ha affermato Chris Coates, Head of Studio's, Team17. "Il gioco è già molto atteso e non vediamo l'ora di aiutarlo a migliorarlo per PC e console, pronto per il lancio entro la fine della primavera."

"Siamo estremamente felici e orgogliosi di questa collaborazione con Team17", ha affermato Francesco Bruschi, CEO di 3DClouds. "È una fantastica opportunità per 3DClouds e, in particolare, per King of Seas, che raggiungerà nuovi livelli di qualità e un pubblico ancora più ampio. Guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo, fiduciosi di poter continuare a lavorare con il Team17 per molto tempo periodo di tempo."

I fan possono ora iniziare a preordinare questa spericolata avventura sulla loro piattaforma preferita dalle pagine del negozio ufficiale. King of Seas è un gioco di ruolo d'azione ambientato in un micidiale mondo pirata generato proceduralmente. In una trama feroce, combatterai per riconquistare ciò che è stato portato via e intraprendere un'avventura epica in un mondo fantastico, pieno di battaglie, isole perdute e tesori. Un universo pieno di personaggi fantastici e missioni mozzafiato ti terrà ancorato mentre ti sforzi di diventare il re di tutti i pirati.