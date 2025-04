Governo : Mario Draghi è una risorsa per Paese

Non abbiamo condizioni da porre a Draghi, non vogliamo porci nel ridicolo" Così Bruno Tabacci, Centro Democratico al termine delle consultazioni. "In Europa la figura di Draghi è un salto di qualità, l'occasione non si può sprecare Siamo usciti con la consapevolezza che si può fare e che questo Paese possa andare verso una svolta". "Il prossimo governo Draghi deve essere un governo politico", ha dichiarato Merlo, senatore del Maie dopo l'incontro col presidente incaricato.

"Ampio e pieno sostegno al tentativo di Draghi". Lo dice Emma Bonino al termine della consultazione del presidente incaricato con Azione e +Europa. Il suo tentativo "può essere la nascita di un' altra politica, meno sgangherata e più attenta ai problemi". Sostegno confermato anche da Calenda: "L'unico atteggiamento responsabile è di non porre condizioni alla costruzione del governo". Il gruppo Maie-Psi auspica "una forte connotazione politica" del nuovo esecutivo, come spiega Tasso.

Nucleare, colloqui Usa-Iran: Roma ospiterà il secondo round. Conferma del governo italiano

I negoziati nucleari tra Stati Uniti e Iran proseguiranno sabato a Roma, come confermato dal governo italiano.

Meloni prepara incontro con Trump: governo valuta misure UE contro dazi e crisi Cina-USA

Il temporaneo congelamento dei dazi USA del 20% sulle merci europee da parte di Donald Trump, accompagnato dal blocco delle contro-tariffe UE, offre una tregua al governo italiano.

Harry contro il governo britannico: al via il ricorso in appello per la scorta negata

Si apre oggi davanti alla Corte d'Appello di Londra l'udienza sul ricorso presentato dal principe Harry contro la decisione dell’Home Office di revocargli la protezione della polizia durante le visite nel Regno Unito.