Crisi governo, incarico a Mario Draghi : Matteo Salvini, nessun pregiudizio

L'ex presidente della Bce: "Sono fiducioso che dal confronto con partiti e forze sociali emergano unità e risposte responsabili e positive". Ora le consultazioni con le forze politiche. Ieri l'appello di Mattarella per il sostegno a un esecutivo di alto profilo. No dei 5 stelle a un governo tecnico guidato dall'ex numero 1 della Bce. Renzi plaude alla scelta, il Pd attacca Italia Viva. Per Salvini "la sovranità appartiene al popolo", la Meloni chiede il voto, mentre è possibilista Forza Italia.

Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni .Lo ha detto Mario Draghi al Quirinale subito dopo aver ricevuto dal capo dello Stato l'incarico a formare un nuovo governo." Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia. E' un momento difficile. Servono risposte all'altezza della situazione, accetto con speranza". "Mi rivolgerò con rispetto al Parlemento, fiducioso che emerga l'unità. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccina e, offrire risposte ai problemi, rilanciare il Paese, sono le sfide".

"Non abbiamo pregiudizi. Non dico sì o no a priori. C'è una persona che ha lavorato in Europa e bene andremo, sentiremo". Così il. "Ribadiamo con coerenza che la strada maestra sono le elezioni. Da Draghi andremo ad ascoltare, a proporre, a valutare... Essendo Draghi persona di livello andiamo a cercare di capire". Il Centrodestra andrà unito da Draghi? "L'obiettivo è di andare insieme. Il Centrodestra è sempre stato compatto. E io lavoro perchè resti compatto".

"Proviamo ancora una volta con un governo politico. Al di là della persona di Draghi, un esecutivo tecnico non ha una visione dalla parte della gente. Avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza? ". Così Crimi, capo politico del M5S all'assemblea dei gruppi. "Un governo tecnico non fa il bene del Paese, abbiamo già dato". "Se non possiamo far nascere un governo politico possiamo essere determinanti. Per qualunque misura a livello parlamentare si deve sempre passare da noi". In precedenza aveva detto che il M5S avrebbe votato no.

"Con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda", ha commentato il leader del Pd Zingaretti. "Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida per fermare la pandemia", ha assicurato. Per Zingaretti," non bisogna perdere la forza e le potenzialità di una alleanza con M5S e con Leu basata su proposte comuni sul futuro dell'Italia". Per questo "chiederemo nelle prossime ore un incontro con M5S e Leu", ha concluso.

