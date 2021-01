Che Dio ci aiuti 6, Raffaele Esposito : Lasciatemi essere buono e svela che Sardoni tornerà in Doc2

Raffaele Esposito interpreta lo zio di Penny, Fabio, nella fiction Che Dio ci aiuti 6. L’attore, già noto agli spettatori per il ruolo del cattivo Marco Sardoni nella serie tv Doc – Nelle tue mani, intervistato da Fanpage.it, ha parlato della reunion con Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino. Poi ha svelato che il personaggio del perfido primario tornerà nella seconda stagione di Doc.

"Fabio mostrerà una complessità esistenziale notevole. Però non si può dire che sia mosso da intenti malevoli. Sicuramente è una persona molto fragile, ammaccata dalla vita. Dopo aver fatto degli errori, cerca di metterci una pezza - spiega Raffaele Esposito sul personaggio interpretato in Che Dio ci aiuti 6 -. Questo coraggio che uomini e donne tirano fuori nei momenti di crisi interiore, mi commuove molto. Forse perché ci sono passato anch'io". L'attore parla poi della sua vita personale: "Mi reputo di fatto un buon padre però mi recrimino di non aver scelto di stare a Palermo a fare il macellaio - racconta -. Faccio un lavoro che comporta dei periodi di assenza. Ma se avessi fatto il macellaio a Palermo, mi sarei recriminato qualcos’altro".

Esposito ha commentato la reunion con Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino: "È stato bello, siamo molto affiatati. Pierpaolo e Gianmarco, non solo sono attori che stimo, sono anche simpatici. Sono delle persone speciali, molto divertenti. È stato come ritrovare dei compagni di scuola. C'era un'atmosfera che richiamava quella di una famiglia. Purtroppo con loro interagisco molto poco nella serie, però è stata comunque un’occasione per rivedersi".

Infine, rivela che il personaggio di Marco Sardoni ritornerà in Doc2: "Ci sarò e non vedo l'ora di iniziare le riprese. Marco Sardoni tornerà, non so ancora in che misura ma credo che gli sceneggiatori si sbizzarriranno. Sono molto curioso. Ho parlato anche con la story editor per estorcere delle notizie (ride, ndr). Ho chiesto: ‘Che fine mi farete fare?’, anche perché attualmente Sardoni è in carcere. Purtroppo, però, non sono riuscito a tirar fuori nulla".

Vedi anche : aiutiraffaeleespositolasciatemiesserebuonosvela

Leggi su tv.fanpage