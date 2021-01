INVINCIBLE DI ROBERT KIRKMAN IN ARRIVO IL 26 MARZO SU AMAZON PRIME VIDEO

La prima stagione di Invincible, la nuova serie animata dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman, debutterà venerdì 26 marzo 2021 in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori nel mondo. L’annuncio è stato fatto da Kirkman durante un incontro in livestream presentato dal superfan di Invincible e appassionato di fumetti Hector Navarro, in occasione dell’anniversario della pubblicazione del primo numero di Invincible. Durante il live, i fan hanno avuto modo di vedere una clip tratta dalla serie con le voci di Steven Yuen (Mark Grayson aka Invincible) e J.K. Simmons (Nolan Grayson aka Omni-Man).

I primi tre episodi da un’ora ciascuno della prima stagione debutteranno venerdì 26 marzo, a seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana, sino ad un adrenalinico finale di stagione il 30 aprile.

Invincible

Invincible è una serie animata per adulti dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e dagli omonimi fumetti della Skybound/Image firmati da Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, e racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l'eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Nel cast di Invincible troviamo anche Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Max Burkholder (Imaginary Order) e altri ancora.

Invincible è prodotto dalla Skybound, Kirkman è l’executive producer insieme con Simon Racioppa, David Alpert (The Walking Dead, Fear the Walking Dead), Catherine Winder (The Angry Birds Movie, Star Wars: The Clone Wars); i supervising director sono Justin Allen e Chris Copeland (Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man); il casting è stato curato da Linda Lamontagne. Invincible, la seconda serie di fumetti più lunga creata da Kirkman, e si è conclusa nel febbraio 2018, 15 anni dopo il primo numero.

