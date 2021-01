Glutei Tonici con dieta, esercizi ed elettrostimolazione

Sogni glutei sodi? Per raggiungere questo obiettivo, devono essere seguite due regole di base: dimagrire e allenarsi efficacemente per i glutei concentrandosi su esercizi che stimolano questi muscoli.

Rassodare i Glutei: Perdere Peso

Primo punto, se vuoi tonificare i glutei, è necessario perdere il grasso presente alle gambe. Ciò fornisce una base strutturale migliore su cui costruire i glutei attraverso l'allenamento. È impossibile perdere grasso in modo mirato, tuttavia, se lo fai in generale, si noterà la differenza nelle gambe, poiché questa è una delle aree in cui le donne lo conservano per primo. Per accompagnare la perdita di peso, segui anche un allenamento adatto che ti permetterà di guadagnare muscoli per raggiungere il tuo obiettivo.



Rafforza i Glutei: Fai Esercizi

Molti esercizi che prendono di mira i glutei impongono anche un forte stimolo al quadricipite e ai tendini del ginocchio (muscoli delle gambe). Uno degli esercizi più popolari per lo sviluppo del gluteo è lo squat, ma rafforza anche tutte le gambe. Insomma, tutto ciò che richiede un'estensione o una flessione delle ginocchia favorisce lo sviluppo di quadricipiti e tendini oltre a quello dei glutei. Invece di cercare un esercizio magico, assicurati di allenare i tuoi glutei con una varietà di esercizi che promuovono le principali azioni dei glutei.



Glutei Sodi: L'Elettrostimolazione

Un serio allenamento del gluteo è essenziale per ottenere i glutei di una dea, ma per raggiungere ottimi risultati puoi anche utilizzare degli elettrostimolatori per cosce e glutei. Può essere difficile avere dei glutei ben disegnati. Fortunatamente, ci sono apparecchiature che possono permetterti di sfoggiare un corpo da sogno facilitandoti il compito. Tali dispositivi, gli elettrostimolatori, fanno parte di questi, possono essere disponibili in una varietà di forme e possono essere utilizzati per scolpire muscoli specifici come quelli delle cosce o dei glutei.

Il principio dell'elettrostimolazione è quello di riprodurre il processo di contrazione muscolare. L'elettrostimolazione per i glutei comporta la stimolazione dei muscoli glutei con una corrente elettrica a bassa intensità per farli contrarre.Normalmente, è il cervello attraverso il nervo motorio che invia informazioni ai muscoli per contrarsi quando si fanno esercizi fisici. È la corrente elettrica generata dagli elettrodi che sostituirà, in elettrostimolazione, il fenomeno fisiologico naturale attraverso il quale il sistema nervoso centrale agisce direttamente sul nervo e innesca una contrazione muscolare.Il principio di elettrostimolazione per i glutei consiste nel posizionare elettrodi sulla pelle in aree strategiche dei glutei. Gli elettrodi invieranno deboli scosse elettriche per costringere i muscoli dei glutei a contrarsi. Le contrazioni muscolari si verificheranno su tutti i muscoli: i glutei grandi, il gluteo medio e il piccolo gluteo. Le contrazioni muscolari possono stimolare i muscoli glutei più velocemente senza affaticamento cardiaco e riducendo al massimo gli stress del tendine.L'elettrostimolazione può aiutare a scolpire i glutei al massimo delle aspettative grazie alle contrazioni che fanno funzionare i muscoli aiutando ad aumentare il volume dei glutei, a ridurre la cellulite e la flaccidità.L'opinione generale degli esperti convergono positivamente sull'elettrostimolazione per i glutei. Molti sostengono che è un metodo interessante se usato oltre a uno sport. L'elettrostimolazione da sola può stimolare i muscoli, ma risulta meno efficace senza fare sport allo stesso tempo. La sensazione è anche molto più dolorosa quando si utilizza l'elettrostimolazione senza fare attività fisica. Combinare la pratica dei movimenti del bodybuilding per esempio con l'uso di un elettrostimolatore può aiutare i muscoli dei glutei in modo più efficiente, poiché vengono utilizzate i muscoli superficiali che le fibre muscolari profonde.Combinare l'può produrre uno sforzo più intenso e far guadagnare potenza e volume più velocemente rispetto ai soli esercizi o all'elettrostimolazione. E per ottenere ancora più efficienza, è necessario fare allenamenti regolari e aumentare il più possibile l'intensità o la durata degli impulsi elettrici durante le sessioni. Infatti, maggiore è l'intensità trasmessa dagli elettrodi, più i muscoli si contraggono e si sviluppano.Bisogna fare attenzione a posizionare gli elettrodi sui punti motore per causare una buona contrazione muscolare. Lo scarso posizionamento degli elettrodi farà perdere alla stimolazione la sua efficacia.Inoltre, solo le persone in perfetta salute possono utilizzare un elettrostimolatore. Si consiglia alle persone con problemi di salute di consultare un medico o un fisioterapista prima di utilizzare un elettrostimolatore.

