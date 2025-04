Reface: l’app da milioni di download sceglie i Lost per sbarcare in Italia!

In America, artisti del calibro di Justin Bieber e Dua Lipa, per lanciare i loro nuovi lavori, si sono appoggiati all’app che permette di sovrapporre la propria faccia a quella di una star e di trasformarsi nel protagonista di una scena di un film o di un clip musicale.Ora l’applicazione, che sta spopolando in tutto il mondo, ha deciso di appoggiare i Lost per l’uscita del loro nuovo singolo “Banksy” che arriva in questo 2021, un anno di rinascita sotto tutti i punti di vista. “Banksy", è un inno alla vita, un canto liberatorio per ciò che spesso diamo per scontato. Ci siamo resi conto, soprattutto di questi tempi, quanto siano importanti nella vita le piccole cose: come respirare l’aria della notte, girare per le strade senza pensieri o essere semplicemente noi stessi. Ora più che mai abbiamo l’obbligo e la necessità di portare avanti i nostri sogni, consapevoli di ciò stiamo vivendo, fieri di quello che siamo e delle cicatrici che, sicuramente, faranno parte di noi per sempre.”Il sound, serrato già dalle prime battute, evoca immagini dal sapore retro, un chiaro tributo agli anni 80 ma che guarda al futuro con un respiro internazionale.“Banksy” è accompagnato da un video girato presso i magazzini “Lost and Found Experience” di Musile di Piave.Gli ingredienti sono semplici: una coppia di ragazzi, un magazzino zeppo di vecchi cimeli provenienti da ogni epoca, una sana dose di nostalgia e di avventura anni ’80 e la voglia di sentirsi vivi, almeno per una notte. Tutto questo trasporta lo spettatore in un piccolo mondo onirico fatto di emozioni e divertimento.