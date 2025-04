Covid-19, oltre 96 Mln di contagi : variante inglese in almeno 60 Paesi

Covid-19, oltre 96 Mln di contagi : variante inglese in almeno 60 Paesi

Complessivamente le persone decedute sono 2 milioni 56.996. E' quanto si apprende dagli ultimi dati pubblicati dal Corriere della Sera. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito al mondo in termini assoluti: i contagi accertati sono più di 24,2 milioni e il numero di decessi ha ormai superato la soglia dei 400.000(401.553) Segue il Brasile, dove il numero dei decessi è pari a oltre 211.000 unità.

La variante britannica del Covid-19 continua a diffondersi in tutto il mondo ed era presente la scorsa settimana in 60 paesi e territori, 10 in più rispetto al 12 gennaio. Lo rileva l'Organizzazione mondiale della Sanità nel suo rapporto settimanale. La variante sudafricana,che,come quella inglese, è molto più contagiosa del virus originale Sars-Cov-2, si diffonde più lentamente ed è presente in 23 Paesi e territori, 3 in più rispetto al 12 gennaio, fa inoltre sapere l'Oms.

Covid-19, Cina contro USA: Basta strumentalizzazioni e diffamazioni sull'origine della pandemia

Continua il dibattito sull'origine della pandemia di Covid-19, con la Cina che respinge fermamente l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio.

Covid-19: la Cia rivaluta l'origine della pandemia, possibile fuga da un laboratorio cinese

La Central Intelligence Agency (Cia) ha dichiarato che è "probabile" che la pandemia di Covid-19 abbia avuto origine da una fuga di laboratorio in Cina.

Studio Rivela Potenziale Effetto Protettivo del Covid-19 Contro il Cancro

Un recente studio condotto dall'Istituto dei Tumori di Napoli suggerisce che l'esposizione agli antigeni del virus SARS-CoV-2 potrebbe fungere da "vaccinazione preventiva" contro alcuni tipi di cancro.