Pil e Vaccini, audio smentisce Moratti : Le scuse e il ritiro della proposta erano sufficienti, mentire no!

“Prendiamo atto del fatto che l’assessore Moratti abbia avvertito il bisogno di rettificare l’infelice uscita di ieri pomeriggio. Non comprendiamo invece la necessità di mentire. Nell’audio diffuso da alcune testate giornalistiche, relativo alla riunione dei capigruppo di ieri pomeriggio, l’assessore ha inequivocabilmente legato il criterio del PIL al piano vaccinale. Come peraltro confermato dalle successive parole dello stesso presidente Fontana.

Le scuse e il conseguente implicito e immediato ritiro della proposta stessa, che registriamo con ovvia soddisfazione, sarebbero state sufficienti. Vergognarsene al punto di arrivare a mentire, invece non è certo sinonimo di un buon avvio per chi vorrebbe riformare la Sanità in Lombardia” così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, riguardo alla rettifica dell’assessore Letizia Moratti riguardo le dichiarazioni di ieri.

Istat, Pil Italia: crescita nulla nel quarto trimestre 2024, +0,5% nel 2024

Nel quarto trimestre del 2024, l'Istat ha stimato che il prodotto interno lordo (Pil) dell'Italia sia rimasto invariato rispetto al trimestre precedente, mentre ha registrato un incremento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Crescono miliardari e patrimoni in Italia: l’8% del PIL nelle mani di 62 persone

Il numero dei miliardari italiani continua a crescere, passando da 56 nel 2023 a 62 nel 2024, con un aumento del 10%.

Pil e disuguaglianze: qual è la reale condizione degli italiani?

I principali indicatori economici, come il Prodotto Interno Lordo (Pil), l'occupazione e l'inflazione, spesso non riflettono pienamente le condizioni di vita degli italiani.