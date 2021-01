Dubbi sul vaccino contro il coronavirus? Magari guarda questo video

è disponibile in Italia e in diversi altri paesi europei dal 27 dicembre per essere somministrato al personale sanitario e agli ospiti delle case di riposo nelle loro varie forme. La quantità di dosi disponibili è ancora limitata, ma aumenterà notevolmente dalle prime settimane di gennaio.

Il vaccino è visto come una risorsa essenziale per fermare la pandemia, ma tra coloro che possono già ricevere il vaccino, alcuni hanno scelto di non farsi vaccinare o di aspettare, sollevando dubbi e sconcerto sulla sua utilità o sicurezza. A riguardi ecco un video che vale la pena guardare ... Ho cercato di fare da tramite tra gli enti per la salute e i dubbi più ricorrenti che leggo sui social.

