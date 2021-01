Hotel Rigopiano : Oggi ricordo delle 29 vittime

Rigopiano, fra i resti dell'hotel a quattro anni dalla ...

Hotel Rigopiano, a quattro anni dalla tragedia. Era il 18 gennaio 2017 quando il resort ai piedi del Gran Sasso fu travolto e distrutto da una slavina di neve. Nell'incidente morirono 29 persone

Valanga di Rigopiano - Wikipedia

La valanga di Rigopiano è stato un evento verificatosi il 18 gennaio 2017 presso l'omonima località situata nel comune di Farindola, in Abruzzo.La slavina, distaccatasi da una cresta montuosa sovrastante, ha investito l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, causando 29 vittime.In base ai dati disponibili, si tratta probabilmente della valanga che - presa singolarmente - ha causato il maggior ...

Rigopiano, domani cerimonia sobria per rispetto misure ...

A causa dell'emergenza sanitaria quest'anno è stata organizzata una cerimonia sobria e in forma privata per commemorare le vittime dell'hotel Rigopiano. (ANSA)

, sul Gran Sasso, uccidendo 29 persone. Oggi le famiglie delle vittime si radunano sul luogo del disastro per una cerimonia limitata dalle restrizioni per l'emergenza coronavirus. Il processo sulle responsabilità del disastro è ancora in fase di udienza preliminare. In totale, 30 imputati (29 persone e una società). Prossima udienza prevista per il 5 marzo.

