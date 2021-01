Di Covid muoiono solo i vecchi: La maestra Sabrina Pattarello licenziata dal ministero

L'insegnante, assunta con apposito contratto anti-Covid, non ha indossato la maschera in classe e ha detto ai piccoli studenti che "solo il vecchio muore del coronavirus", invitandoli così ad avvicinarsi ai banchi e non proteggere se stessi e i propri compagni di classe. La notizia è stata confermata dal dirigente scolastico che, riporta Il Gazzettino, ha spiegato: "Il contratto è stato risolto. Mercoledì è stato l'ultimo giorno della docente". Sono stati soprattutto i genitori degli studenti a volere l'insegnante fuori dalla scuola, che hanno ripetutamente protestato affinchè la donna non insegnasse più ai loro figli. Nel caso sono intervenuti anche il sindaco di Treviso, Mario Conte e, successivamente, il prefetto.

Vedi anche : covidmuoionosolovecchimaestrasabrinapattarello