Elena Maraga, la maestra licenziata per OnlyFans apre la sua società Elemara

Home / Social News / Elena Maraga, la maestra licenziata per OnlyFans apre la sua società Elemara

Elena Maraga, la 29enne ex maestra dell’asilo parrocchiale di Maserada (Treviso), licenziata per aver aperto un profilo su OnlyFans, ha dato vita alla sua nuova attività imprenditoriale. Ha infatti fondato una Srl semplificata chiamata Elemara, destinata a gestire i guadagni del suo profilo hot, che attualmente conta circa 1800 abbonati paganti, oltre a migliaia di follower su altre piattaforme social.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, la società servirà anche come canale ufficiale per eventuali collaborazioni con agenzie interessate alla figura della "sexy maestra culturista". Maraga ha dichiarato di aver incassato 30mila euro nel primo mese completo dopo l’esplosione mediatica del caso.

Parallelamente prosegue lo scontro legale con l’asilo parrocchiale, che ha confermato il licenziamento per giusta causa con una seconda raccomandata, minacciando ulteriori azioni giudiziarie per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dalla donna. Elena ha impugnato il licenziamento e si dice pronta a portare in tribunale l’asilo per una causa di lavoro, a meno che non venga raggiunto un accordo sulla buonuscita richiesta di 70mila euro.

La donna ha avviato anche altre iniziative legali: nel mirino il padre di un suo ex alunno, iscritto al suo profilo OnlyFans, che avrebbe diffuso senza autorizzazione immagini coperte da copyright. In parallelo, ha annunciato azioni contro gli autori degli insulti ricevuti online dopo la diffusione della vicenda.