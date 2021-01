Covid-19,nel mondo oltre 88 Mln di contagi : Riaprono le Scuole

, registrando un incremento di 3 milioni di infezioni in soli 4 giorni. Questi i dati dell'ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Il numero complessivo dei decessi è pari a 1 milione 898.655 ed il Paese più colpito al mondo dalla pandemia in termini assoluti restano gli, dove sono stati accertati oltre 21 milioni 579.567 casi di contagio e 365.208 vittime.

Intanto ieri 5mln di bambini e ragazzi sono tornati a Scuola, quelli dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Più articolato il rientro in presenza alle superiori: posticipato a livello nazionale all'11 gennaio, si riparte comunque in didattica a distanza e poi -con modi e tempi diversi decisi dalle Regioni- si torna in classe. Sempre le Regioni decideranno se e quanto ridurre la didattica a distanza (Dad). Organizzati sit-in e lezioni in Dad davanti alle scuole in 19 città per chiedere l'apertura in presenza e sicurezza

