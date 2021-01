Matteo Salvini: No ad un esecutivo minestrone

"Non è un bene per l'Italia" che Conte resti premier attraverso un "governo ancor più raffazzonato". Così ilintervistato dal. "Una maggioranza con i responsabili "sarebbe stata una vergogna prima del Covid, ma un governo minestrone in piena epidemia è ancora più assurdo", dice. E' inaccettabile "vedere il ritorno di Conte e dell'Azzolina attaccati a due voti. Gli unici di cui mi fido sono gli italiani che certamente sceglieranno un Parlamento più dignitoso", afferma Salvini.

"Magari avranno la vittoria numerica, ma io ho scelto una strada politica, Conte ha scelto l'azzardo. Governare mettendo assieme Mastella e la De Petris di Leu non sarà facile". Così Matteo Renzi intervistato dalla Stampa. "Non mi pare che abbia i numeri. Ma se li avrà, auguri". "Resta un fatto, però: se non prende 161voti, tocca a un governo senza Conte", ha detto. Quanto a Zingaretti, che lo definisce inaffidabile: "Ho utilizzato verso Conte parole molto più gentili di quelle che usava Zingaretti su di lui nei nostri colloqui privati".

