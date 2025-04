Coronavirus, vaccino Pfizer efficace sulle varianti : via libera a nuove norme anti-covid

Home » Social News » Coronavirus, vaccino Pfizer efficace sulle varianti : via libera a nuove norme anti-covid

Sono 15.774 i tamponi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, rispetto ai 14.242 del giorno precedente, a fronte però di 175.429 tamponi, +34mila.

L'indice di positività scende dal 10,05% di martedì al 9%. Sempre tante le vittime, 507in 24 ore, da inizio pandemia superati gli 80mila morti, 80.326. Calano di 57 unità le terapie intensive. 20.532 nuovi guariti e -5.266 nuovi positivi. 2.245 i nuovi casi in Lombardia. Seguono Sicilia con 1.969 e il Veneto con 1.884. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al Covid-19. Il decreto proroga anche lo stato d'emergenza fino al 30 aprile, come anticipato dal ministro Roberto Speranza al Parlamento.

Intanto il Comitato Scientifico per la sorveglianza dei vaccini Covid-19 (Csv) dell'Agenzia italiana del farmaco "ritiene necessario attenersi alle correnti indicazioni di somministrazione di due dosi per i vaccini finora approvati". Lo si legge sul sito dell'Aifa nella aggiornata sezione faq. "Non sappiamo rileva il Csv - quanto si prolunghi l'immunità dopo una prima dose. Una popolazione vaccinata con una sola dose vede il suo rischio di ammalarsi di Covid soltanto dimezzato".

Cina: scoperto nuovo coronavirus trasmissibile dai pipistrelli all'uomo

Un gruppo di scienziati cinesi ha identificato un nuovo coronavirus che può essere trasmesso dai pipistrelli agli esseri umani utilizzando lo stesso recettore cellulare del SARS-CoV-2.

La Cina crea una lampada a raggi ultravioletti efficace al 99,99% contro il Coronavirus

Rispetto alla tradizionale disinfezione eseguita dalla lampada al mercurio, il nuovo dispositivo ha una maggiore efficienza di sterilizzazione, un minor consumo energetico e una maggiore durata.

Coronavirus contagi in calo,12.694 ma 251 morti : Siamo a quota 15 mln di dosi

Sono 12.694 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai precedenti 15.