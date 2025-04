Covid- 9 : Dall' Ema arriva l' ok al vaccino Pfizer-BioNTech

Intanto l'Ecdc, centro Ue per il controllo delle malattie, esorta autorità sanitarie pubbliche e i laboratori di tutti i Paesi Ue ad analizzare i virus isolati in modo tempestivo per identificare i casi della nuova variante del Covid. Va identificato immediatamente chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite, in modo da testarli, isolarli e tracciare i loro contatti, spiega Ecdc.

La variante inglese del coronavirus gira da un mese: tre campioni danesi e uno australiano, prelevati a novembre, sono infatti collegati al focolaio inglese provocato dal ceppo mutato. Lo riferisce Ecdc, il Centro Ue per il controllo delle malattie, che spiega anche avere trovato questi campioni indica che del ceppo si è già "verificata una diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione". Da qui l'esortazione di Ecdc ai Paesi Ue a isolare in fretta il virus mutato.

"Gli inglesi sapevano già da settembre che era in circolazione questa variante Hanno taciuto, non ci hanno avvertito. Ora serve il lockdown. O comunque misure molto severe". Così al "Messaggero" il consulente del ministero della Salute, Ricciardi. "La nuova variante non è più letale, ma circola con una velocità più alta anche del 70-80% (...). In queste condizioni sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio. A Natale si rischia una nuova impennata". Per Ricciardi i voli dal Regno Unito vanno chiusi in tutta Europa.