LG PRESENTA LA NUOVA SERIE DI MONITOR ULTRA

Grazie all’innovativa tecnologia di visualizzazione e una serie di funzionalità che ottimizzano la produttività, la nuova lineup è in grado di soddisfare le necessità anche degli utenti più esigenti

LG Electronics (LG) rafforza la sua posizione nel mercato dei monitor premium presentando al CES 2021 i nuovi monitor della serie Ultra. Progettati per gamer, artisti digitali e professionisti in ambito tech, i nuovi monitor delle serie UltraFine, UltraGear e UltraWide offrono un’esperienza superiore in termini di produttività e intrattenimento e sono perfetti sia per l'uso domestico che per quello in ufficio.

Monitor gaming LG UltraGear 2021

Grazie al display Nano IPS da 1 millisecondo Gray-to-Gray (GTG), i monitor gaming UltraGear di LG (modelli 27GP950, 32GP850 and 34GP950G) offrono esperienze di gioco uniche. Tutti e tre i nuovi modelli 2021 hanno potenziato le funzionalità che garantiscono un’esperienza di gioco coinvolgente, tra queste gli incredibili tempi di risposta, la qualità delle immagini, l’alta risoluzione dei display e l'ampia gamma di colori (DCI-P3 al 98%).

Il monitor UltraGear Ultra HD 4K (modello 27GP950) rende le sessioni di gioco più fluide grazie a un refresh rate di 144Hz, con overclock a 160Hz. Per offrire immagini impeccabili supporta anche l’HDMI 2.1 e il Variable Refresh Rate (VRR) e permette agli utenti di godere di giochi in 4K fino a 120Hz sia su PC che su console di ultima generazione. Alle elevate prestazioni di gioco del modello 27GP950 si aggiunge la calibrazione hardware di LG, che consente al display Nano IPS di riprodurre colori incredibilmente precisi e brillanti.

Il monitor 32GP850 si pone come degno successore del modello 27GL850 presentato da LG lo scorso anno. Il monitor Nano IPS da 31,5 pollici ad alta definizione (Quad HD) offre un livello superiore di gioco con un pannello a cristalli liquidi ad altissima velocità grazie ad un refresh rate di 165 Hz, con overclock a 180 Hz. Compatibile con NVIDIA G-SYNC, il monitor UltraGear offre un’esperienza di gioco immersiva, garantendo immagini ricche e vivide senza problemi di tearing o stuttering.

Vincitore del CES Innovation Award 2021, il modello 34GP950G regala ai giochi una qualità di immagine di livello cinematografico grazie al display UltraWide Quad HD Nano IPS da 34 pollici con aspect ratio da 21: 9 e un refresh rate di 144Hz (overclock a 180Hz). Il monitor UltraGear è NVIDIA G-SYNC ULTIMATE perché soddisfa i requisiti di NVIDIA per diverse categorie tra cui la qualità dell'immagine con stuttering e tearing ridotti al minimo un’esperienza di gioco immersiva.

Inoltre, i modelli 27GP950 e 34GP950G sono certificati VESA DisplayHDR 600, mentre il 32GP850 supporta il formato HDR10 per un gioco dinamico. Ciascun modello è dotato di uno schermo con finitura opaca per ridurre i riflessi e ha un design arrotondato nella parte posteriore che fa parte del look futuristico e distintivo di LG UltraGear.

Monitor LG UltraWide 2021

Anche al monitor LG UltraWide 40WP95C è stato riconosciuto il CES Innovation Award. Grazie al display Nano IPS curvo da 40 pollici con risoluzione UltraWide 5K2K (5.120 x 2.160) e un aspect ratio di 21:9 questo monitor è perfetto per gestire il multitasking. L’ampiezza dello schermo consente al monitor 40WP95C di gestire più informazioni contemporaneamente. Queste caratteristiche lo rendono la scelta ideale per creatori e sviluppatori di contenuti digitali, o per chiunque utilizzi frequentemente più programmi simultaneamente. Questo monitor copre il 98% della gamma colore DCI-P3 e il 135% dello spazio colore sRGB offrendo una qualità delle immagini incredibilmente nitida e garantendo la precisione necessaria per quei lavori in cui la cura del dettaglio è fondamentale. Il supporto al formato HDR 10 garantisce, invece, prestazioni HDR impeccabili.

LG UltraWide soddisfa anche le più moderne esigenze di connettività con una serie di opzioni tra cui Thunderbolt™ 4 che offre un rapido trasferimento dei dati tramite un unico cavo. Il monitor 40WP95C garantisce, inoltre, un elevato livello di comfort grazie al suo design ergonomico e ad un elevato grado di regolazione che consente di posizionare il monitor all'altezza, alla distanza e all'angolazione desiderata.

Monitor LG UltraFine OLED Pro 2021

Il display UltraFine OLED Pro di LG (modello 32EP950) è la soluzione ideale per i professionisti in ambito creativo - in particolare per artisti e produttori di effetti visivi che lavorano in studi cinematografici o di animazione – in quanto offre un'accurata riproduzione dei colori e un'eccezionale qualità delle immagini HDR e SDR. Grazie al display OLED auto-emissivo, il monitor 4K da 31,5 pollici offre un contrast ratio di 1.000.000:1, mentre il controllo indipendente dell'oscuramento dei suoi oltre otto milioni di pixel aiuta ad eliminare l'effetto alone comune a molti display LCD. Il display UltraFine OLED Pro fornisce anche un’eccellente precisione del colore, coprendo il 99% sia della gamma colore DCI-P3 che dello spazio colore di Adobe RGB.

LG UltraFine Display OLED Pro raggiunge la fedeltà dei colori richiesta dagli artisti digitali grazie al pannello OLED 4K a 10 bit e all’applicazione LG Calibration Studio. La soluzione di calibrazione hardware di LG consente agli utenti un elevato livello di regolazione per garantire il massimo grado di precisione e coerenza del colore. Il monitor, inoltre, è dotato di una porta USB Type-C con ricarica da 90W, due DisplayPort, tre porte USB e una porta HDMI per una connettività elevata con una vasta gamma di dispositivi.

"Esperienza di gioco coinvolgente, maggiore produttività e prestazioni elevate, gli innovativi monitor della serie Ultra di LG sono dotati di funzionalità in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti", ha dichiarato Jang Ik-hwan, senior vice president and head of the IT business unit of LG Electronics Business Solutions Company. "Continueremo a rafforzare la nostra leadership nella categoria dei monitor premium con nuove offerte innovative e diversificate, progettate specificamente per diversi tipi di utenti "

La gamma 2021 dei monitor della serie Ultra di LG verrà presentata presso lo stand virtuale in occasione del CES a partire dall'11 gennaio. Per rimanere aggiornati sugli annunci di LG al CES è possibile seguire l’hashtag #LGCES2021 sui social media.





Vedi anche : presentanuovaseriemonitorultra