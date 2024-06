LG - NUOVA GAMMA DI MONITOR MEDICALI

LG ESPONE LA NUOVA GAMMA DI MONITOR MEDICALI

AL 51° CONGRESSO NAZIONALE SIRM

LG esporrà le proprie soluzioni avanzate per la diagnostica e la chirurgia al più grande evento italiano di radiologia

Milano, 20 giugno 2024—LG Electronics (LG) sarà presente al51° Congresso Nazionale SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), che prende il via oggi presso il centro congressiAllianz MiCo a Milano. Il congresso, denominato “The Next Generation”, si concentrerà sulle recenti evoluzioni tecnologiche nella radiologia diagnostica e interventistica, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale.

Dalla radiografia alla revisione clinica, dalla diagnostica alla chirurgia, LG garantisce il meglio in termini di accuratezza delle immagini, di ergonomia, comfort e affidabilità, per offrire al personale medico un supporto concreto nel lavoro quotidiano.

In particolare, LG sarà presente al Congresso con uno stand (Padiglione 4, Stand A02) che espone la sua gamma completa di monitor medicali di quattro diverse linee:

- Linea Diagnostic: una linea di monitor progettata per garantire diagnosi accurate ed efficienti grazie all'eccezionale qualità delle immagini. In esposizione in anteprima per il mercato italiano il nuovo modello da 5MP (21HQ613D) che va a completare la gamma già composta dal modello da 3MP (21HQ513D), 8MP (32HL512D e 32HQ713D) e 12MP (31HN713D), pensato specificatamente per la mammografia.

- Linea Clinical Review: ideata per offrire ai professionisti medici la migliore soluzione per la visualizzazione di referti clinici e informazioni sui pazienti, con immagini di elevata qualità e riproduzione accurata dei colori. In esposizione in anteprima il nuovo 2MP (24HR513C) con sensore di calibrazione integrato, che va ad aggiungersi al display 8MP da 27 pollici con tecnologia IPS (27HJ713C) offre una straordinaria qualità delle immagini con angoli di visualizzazione superiori.

- Detettori a raggi X (HQ701G): progettati per ottenere immagini diagnostiche di alta qualità e precisione, riducendo l'esposizione del paziente alle radiazioni. Disponibili in dimensioni da 17", 14" e 10", utilizzano un Flat Panel Detector al Cesio/Silicio amorfo con risoluzioni fino a 3072x3072 e 140 di pixel pitch.

- Linea Surgical: in anteprima per il mercato italiano sarà esposto il nuovo monitor da 32" Mini-LED 4K, ideale per la visualizzazione in tempo reale di immagini di alta qualità nelle sale operatorie.

Per la prima volta, questo evento riunirà tre importanti società scientifiche dell’area radiologica: medici radiologi, medici di medicina nucleare e radioterapisti. Il congresso prevede di coinvolgere circa 10.000 partecipanti, offrendo un "villaggio interventistico" dove i medici radiologi potranno sperimentare le più innovative procedure utilizzando sistemi di realtà virtuale e simulatori.

Per maggiori informazioni, visitare lo stand di LG al Padiglione 4, Stand A02, durante il 51° Congresso Nazionale SIRM dal 20 al 23 giugno 2024 al MiCo di Milano.