Stati Uniti : Lisa Montgomery è stata giustiziata

Home » Social News » Stati Uniti : Lisa Montgomery è stata giustiziata

Nel dicembre 2004, Montgomery ha ucciso Bobbie Jo Stinnett, 23 anni, rimuovendo il bambino dal grembo della donna e poi tentando di farlo passare per suo. Gli avvocati della 52enne hanno affermato che gli abusi sessuali subiti durante l'infanzia di Montgomery hanno provocato "danni cerebrali e gravi malattie mentali". Violenza subita dal patrigno con il silenzio della madre. La donna lasciò il Kansas e andò a casa di Bobbie Jo Stinnett, nel Missouri, fingendo di voler comprare uno dei cuccioli allevati dalla donna che all'epoca era incinta di otto mesi. Ma, una volta dentro, l'ha strangolata e le ha tagliato la pancia con un coltello da cucina per estrarre la bambina, ancora viva, con l'obiettivo di farla sembrare sua figlia.

Donald Trump sotto accusa per i dazi: 12 Stati lo citano in giudizio, la Cina chiede l'annullamento totale

Dodici Stati americani, guidati da New York, hanno intentato una causa contro Donald Trump presso il tribunale per il commercio internazionale, accusandolo di aver imposto dazi in modo arbitrario e senza l'approvazione del Congresso, provocando forti danni all'economia.

Stati Uniti pronti a dazi fino al 3.521% sui pannelli solari dal Sud-Est asiatico

Gli Stati Uniti si preparano a imporre dazi doganali fino al 3.521% sui pannelli solari importati da Cambogia, Malesia, Thailandia e Vietnam, per contrastare i sussidi governativi cinesi che, secondo Washington, alterano la concorrenza nel settore.

Elon Musk verso l'addio all'incarico governativo negli Stati Uniti

Elon Musk sarebbe pronto a lasciare il suo ruolo di dipendente speciale del governo federale degli Stati Uniti.