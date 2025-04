WhatsApp, Signal: perché tutti sono improvvisamente in preda al panico per i propri dati?

WhatsApp, Signal: perché tutti sono improvvisamente in preda al panico per i propri dati?

La scorsa settimana, l'introduzione di nuovi termini di servizio su WhatsApp ha acceso un acceso dibattito tra gli utenti più preoccupati per i propri dati personali . Al punto che l'applicazione è stata detronizzata da altri, presumibilmente più rispettosi della privacy, sulle piattaforme di download.

A partire dall'8 febbraio, gli utenti che rifiutano i nuovi termini di utilizzo di WhatsApp non potranno più accedere al proprio account (fino a quando non cambieranno idea). Ma perché questo particolare cambiamento di politica viene messo in discussione, in cui di solito facciamo clic su "accetta" senza nemmeno vedere i nuovi termini?

WhatsApp condivide i tuoi dati con Facebook già dal 2016

Cosa cambierà l'8 febbraio?

L'Europa finora risparmiata da questi cambiamenti